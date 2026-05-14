¡Sacudida en el Nido! América define salida de Thiago Espinosa y pone ultimátum a ‘Chicote’ y Lara

El Club América no tardó en encender el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX. Después de quedar eliminado en los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Pumas, en una serie que terminó 6-6 global y se definió por posición en la tabla, la directiva azulcrema comenzó a revisar la plantilla de André Jardine con un punto central: depurar la zona defensiva y definir qué jugadores realmente entran en planes. El primer movimiento que toma fuerza es la salida de Thiago Espinosa, lateral uruguayo que llegó como refuerzo para el Clausura 2026, pero que ahora estaría cerca de salir a préstamo al Atlante.

Las directivas de América y del club azulgrana ya trabajan en la cesión, por lo que el futbolista cambiaría de escenario para buscar minutos y continuidad en el siguiente semestre.

La situación de Espinosa llama la atención porque apenas en febrero fue anunciado como el último refuerzo americanista para el Clausura 2026. En Uruguay era considerado una de las promesas más interesantes de su posición, incluso visto como uno de los mejores laterales del futbol charrúa antes de su llegada a Coapa; sin embargo, su adaptación no habría sido suficiente para asegurarle un lugar inmediato en la plantilla azulcrema. El otro foco está en los regresos de Cristian “Chicote” Calderón y Emilio Lara, quienes terminaron su préstamo con Necaxa y deberán reportar con América.

Sin embargo, su vuelta no significa que tengan garantizada su permanencia. Ambos serán evaluados por el cuerpo técnico y la directiva antes de tomar una decisión definitiva. En el caso de “Chicote” Calderón, el escenario podría abrirse si se confirma la salida de Thiago Espinosa, pues América necesitaría definir alternativas por la lateral izquierda. Ahí también aparece el nombre de Cristian Borja, quien, de acuerdo con reportes recientes, renovó con las Águilas hasta 2027, lo que complica aún más la competencia interna por ese costado.

Para Emilio Lara, el panorama luce más complejo. El canterano azulcrema regresará a Coapa, pero la lateral derecha ya cuenta con nombres como Kevin Álvarez, Dagoberto Espinoza y otras opciones consideradas por el club, por lo que su continuidad dependerá de los movimientos que América concrete durante el mercado de verano. El Apertura 2026 todavía no empieza, pero en Coapa ya se juega una primera batalla: la de los lugares disponibles en una plantilla que, tras el fracaso en Liguilla, no parece tener espacio para todos.

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