RD Congo roba miradas: su elegante llegada a Estados Unidos da de qué hablar

Después de más de medio siglo de ausencia, la República Democrática del Congo está lista para volver a la escena más importante del fútbol internacional. A cinco días de su debut en la Copa del Mundo 2026, la selección africana llegó a Houston, ciudad donde iniciará su participación en el Grupo K, aunque antes de tocar el balón ya había conseguido captar la atención de aficionados y medios. El conjunto dirigido por Sébastien Desabre aterrizó en territorio estadounidense con una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Los integrantes de la delegación lucieron atuendos coordinados que destacaron por su diseño y presentación, convirtiendo su llegada en uno de los momentos más comentados entre las selecciones que ya se encuentran concentradas para el torneo.

La expectativa alrededor de RD Congo es considerable. Su clasificación marcó el regreso del país a una Copa del Mundo después de 52 años, una espera que terminó tras superar el repechaje internacional y asegurar un lugar entre las 48 selecciones participantes.

La preparación rumbo al certamen incluyó dos partidos amistosos. El primero se disputó el 3 de junio ante Dinamarca y concluyó con empate sin goles. Días después, el equipo cayó frente a Chile en un encuentro que permitió al cuerpo técnico observar distintas alternativas tácticas y probar variantes en varias posiciones. Más allá de los resultados, Desabre considera que el proceso previo al Mundial cumplió con sus objetivos. El entrenador explicó que la selección tuvo que adaptarse a situaciones poco habituales antes del viaje a Estados Unidos, ya que parte de la delegación atravesó un periodo de aislamiento previo a su traslado. Sin embargo, señaló que el grupo logró mantener el enfoque y completar su preparación sin mayores contratiempos. “Nos tuvimos que adaptar a la situación. Tuvimos que mantener la concentración y adaptarnos. Hemos trabajado bien. Jugamos dos amistosos duros y aquí estamos. Esto es otro paso para nosotros”, expresó el estratega. Ahora, la atención se centra en el calendario que tendrá RD Congo durante la fase de grupos. Su estreno será el 17 de junio frente a Portugal en el NRG Stadium de Houston, considerado el rival más fuerte del sector. Posteriormente viajará a Guadalajara para enfrentar a Colombia el 23 de junio en el Estadio AKRON, en un encuentro que podría resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos.

La fase inicial concluirá el 27 de junio ante Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Con el objetivo de avanzar a los dieciseisavos de final, RD Congo buscará que su esperado regreso al Mundial no quede únicamente en una llegada que llamó la atención por su estilo, sino también por lo que pueda mostrar dentro de la cancha.

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