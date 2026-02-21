Comité Olímpico investigará a Gianni Infantino por su vínculo con Donald Trump

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, anunció este viernes que el organismo dirigirá una investigación sobre Gianni Infantino, presidente de la FIFA y miembro del COI, tras su reciente participación en un evento político liderado por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

La decisión fue comunicada en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán‌‌-Cortina 2026, donde Coventry señaló que desconocía la presencia de Infantino en la llamada “Junta de la Paz” organizada por Trump en Washington D.C.

Infantino asistió al lanzamiento de la Board of Peace (Junta de la Paz), una iniciativa impulsada por Trump que tiene por objetivo apoyar la reconstrucción de Gaza.

En ese evento, el presidente de la FIFA apareció acompañado de líderes políticos y firmó un acuerdo para destinar fondos, hasta 75 millones de dólares, a proyectos de infraestructura futbolística en el territorio.

La presencia de Infantino en ese contexto y su participación en la firma de documentos han encendido alertas dentro del COI, ya que la Carta Olímpica obliga a todos sus miembros a mantener neutralidad política y a actuar independientemente de intereses gubernamentales o partidistas.