Comité Olímpico investigará a Gianni Infantino por su vínculo con Donald Trump

Fútbol Internacional
/ 21 febrero 2026
    Comité Olímpico investigará a Gianni Infantino por su vínculo con Donald Trump
    Gianni Infantino, presidente de la FIFA y miembro del COI, será analizado por el organismo olímpico tras su aparición en un acto encabezado por Donald Trump en Washington. FOTO: ESPECIAL

Kirsty Coventry, presidenta del COI, confirmó la apertura de una revisión formal tras la participación del titular de la FIFA en un evento político en Estados Unidos

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, anunció este viernes que el organismo dirigirá una investigación sobre Gianni Infantino, presidente de la FIFA y miembro del COI, tras su reciente participación en un evento político liderado por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

La decisión fue comunicada en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán‌‌-Cortina 2026, donde Coventry señaló que desconocía la presencia de Infantino en la llamada “Junta de la Paz” organizada por Trump en Washington D.C.

Infantino asistió al lanzamiento de la Board of Peace (Junta de la Paz), una iniciativa impulsada por Trump que tiene por objetivo apoyar la reconstrucción de Gaza.

En ese evento, el presidente de la FIFA apareció acompañado de líderes políticos y firmó un acuerdo para destinar fondos, hasta 75 millones de dólares, a proyectos de infraestructura futbolística en el territorio.

La presencia de Infantino en ese contexto y su participación en la firma de documentos han encendido alertas dentro del COI, ya que la Carta Olímpica obliga a todos sus miembros a mantener neutralidad política y a actuar independientemente de intereses gubernamentales o partidistas.

Coventry explicó que la norma del COI es “muy clara” en cuanto a que sus integrantes no deben mezclar funciones deportivas con política, y por ello se hará una revisión formal del caso tras haber sido informada por la prensa.

La relación entre Infantino y Trump ha sido objeto de escrutinio desde hace meses. El presidente de la FIFA otorgó al expresidente estadounidense el primer Premio de la Paz de la FIFA en 2025, durante el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, acto que generó críticas sobre la neutralidad del organismo ante figuras políticas.

Además, Infantino ha participado en eventos oficiales con Trump, incluyendo visitas a la Casa Blanca y otras actividades vinculadas al gobierno de Estados Unidos, país que será coanfitrión del Mundial de 2026 junto con México y Canadá.

La investigación que iniciará el COI buscará determinar si Infantino violó la Carta Olímpica al participar de ese evento y si su conducta compromete la implicación política de un miembro del organismo olímpico.

