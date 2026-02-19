Portugal tendrá a Cristiano Ronaldo y todas sus figuras para amistoso ante México en el Estadio Banorte

/ 19 febrero 2026
    Portugal tendrá a Cristiano Ronaldo y todas sus figuras para amistoso ante México en el Estadio Banorte
    Cristiano Ronaldo encabezaría la convocatoria de Portugal para enfrentar a México en el Estadio Banorte durante la Fecha FIFA previa al Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

Reportes recientes apuntan a que el equipo dirigido por Roberto Martínez viajará con plantel completo para el duelo de preparación rumbo al Mundial 2026

Según los últimos reportes de prensa, la selección de Portugal confirmó que presentará a su plantel estelar, incluidos sus principales jugadores como Cristiano Ronaldo, para el amistoso que enfrentará al equipo luso contra México el próximo 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, como parte de las fechas FIFA de preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El entrenador portugués Roberto Martínez señaló que este partido será clave para terminar de delinear al grupo de 26 jugadores que formarán parte de la lista definitiva para el Mundial.

Por ello, será un duelo con todos sus nombres importantes disponibles, entre ellos el del astro mundial Cristiano Ronaldo, quien según diversos informes sí viajará y estará presente en el compromiso ante el Tri.

Tras semanas de especulación sobre la remodelación del Estadio Banorte (anteriormente conocido como Estadio Azteca) y dudas sobre si el encuentro podría cambiar de sede, la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) confirmó oficialmente que el partido se jugará en el Banorte, y se espera que tanto Ronaldo como otras figuras del fútbol europeo sean parte del juego amistoso.

Los reportes señalan que la selección portuguesa ha realizado exigencias específicas en cuanto a logística, seguridad y hospedaje precisamente para asegurar la presencia de Cristiano Ronaldo y su plantel más importante en tierras mexicanas.

El compromiso entre México y Portugal no solo será una reapertura simbólica del Estadio Banorte, sino también un duelo de alto nivel para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que buscará afinar detalles ante un rival europeo de primer nivel antes del inicio del Mundial 2026.

Hasta ahora no hay comunicación oficial de cambios de fecha o sede, y la expectativa sigue creciendo entre aficionados y medios por la presencia de uno de los máximos goleadores históricos del fútbol como Cristiano Ronaldo en este encuentro amistoso.

