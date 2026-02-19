Portugal tendrá a Cristiano Ronaldo y todas sus figuras para amistoso ante México en el Estadio Banorte

Según los últimos reportes de prensa, la selección de Portugal confirmó que presentará a su plantel estelar, incluidos sus principales jugadores como Cristiano Ronaldo, para el amistoso que enfrentará al equipo luso contra México el próximo 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, como parte de las fechas FIFA de preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El entrenador portugués Roberto Martínez señaló que este partido será clave para terminar de delinear al grupo de 26 jugadores que formarán parte de la lista definitiva para el Mundial.

Por ello, será un duelo con todos sus nombres importantes disponibles, entre ellos el del astro mundial Cristiano Ronaldo, quien según diversos informes sí viajará y estará presente en el compromiso ante el Tri.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez firma el mejor tiempo histórico de Cadillac en los test de Bahréin 2026