Condenado a 9 meses de prisión un aficionado del Real Oviedo por insultos racistas a Marcus Rashford

El racismo en el futbol español volvió a tener consecuencias judiciales. Un aficionado del Real Oviedo fue condenado a nueve meses de prisión por proferir insultos racistas contra Marcus Rashford, delantero del Barcelona, durante el partido de LaLiga disputado el 25 de septiembre de 2025 en el Estadio Carlos Tartiere, en Oviedo. De acuerdo con la resolución de la Audiencia Provincial de Oviedo, el seguidor fue declarado culpable de un delito de “lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas”, luego de que el ataque verbal contra Rashford fuera captado en video y difundido en redes sociales. La denuncia fue impulsada por LaLiga, que llevó el caso ante la justicia como parte de su estrategia contra el racismo en los estadios.

La sentencia no solo contempla los nueve meses de prisión. El aficionado también recibió una multa de seis meses, con una cuota diaria de cinco euros; una inhabilitación especial para trabajar en ámbitos educativos, deportivos o de tiempo libre durante tres años y nueve meses, así como la prohibición de acceder a estadios de futbol de cualquier categoría durante tres años.

Aunque la condena fue dictada como pena de prisión, reportes internacionales señalan que se trata de una sentencia suspendida, por lo que el aficionado no ingresaría de forma inmediata a la cárcel si cumple con las condiciones impuestas, entre ellas participar en programas formativos contra la discriminación y respetar el veto de acceso a recintos deportivos. El episodio ocurrió durante el Real Oviedo vs Barcelona, cuando Marcus Rashford, entonces jugador azulgrana cedido por Manchester United, fue víctima de comentarios racistas desde la grada. La identificación del responsable se logró después de que el video circulara en redes sociales y de que las autoridades revisaran el material relacionado con el incidente. Para LaLiga, el fallo representa otro precedente en su política de denuncia judicial contra actos de odio, racismo y discriminación. El organismo presidido por Javier Tebas destacó que esta resolución se suma a las condenas obtenidas desde 2020, pese a que la competición no cuenta con potestad sancionadora directa sobre aficionados, clubes, jugadores o entrenadores.

El caso de Rashford se agrega a otros antecedentes recientes en España, donde futbolistas como Vinicius Junior e Iñaki Williams también han sido víctimas de insultos racistas que derivaron en procesos judiciales. En septiembre de 2025, un tribunal de Barcelona condenó a un hombre a un año de prisión por insultos racistas contra Williams durante un partido del Athletic Club ante el Espanyol, aunque también se trató de una pena que probablemente no implicaría ingreso inmediato en prisión por las condiciones del acuerdo judicial. La condena por los insultos a Marcus Rashford refuerza el mensaje de que las agresiones racistas en los estadios ya no quedan únicamente en sanciones deportivas o administrativas.

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