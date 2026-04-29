ExRayados Esteban Andrada recibe sanción histórica en España tras agredir a Jorge Pulido

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Fútbol Internacional
/ 29 abril 2026
    ExRayados Esteban Andrada recibe sanción histórica en España tras agredir a Jorge Pulido
    Esteban Andrada fue suspendido 13 partidos por la RFEF tras agredir a Jorge Pulido durante el partido entre Huesca y Real Zaragoza en LaLiga Hypermotion. FOTO: ESPECIAL

El portero argentino del Real Zaragoza fue castigado por la RFEF después de golpear al capitán del Huesca; su futuro apunta lejos del club español y podría volver a la Liga MX

Esteban Andrada recibió una de las sanciones más severas de la temporada en el futbol español. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol castigó al portero argentino del Real Zaragoza con 13 partidos de suspensión, luego de la agresión contra Jorge Pulido, capitán del SD Huesca, durante el Derbi Aragonés de LaLiga Hypermotion.

La sanción se divide en un partido por la expulsión tras doble amonestación y 12 encuentros adicionales por agresión, de acuerdo con el Código Disciplinario de la RFEF.

La acción ocurrió en los minutos finales del partido entre Huesca y Zaragoza, cuando Andrada fue expulsado y posteriormente golpeó en el rostro a Pulido, provocando una trifulca generalizada que obligó a la intervención de elementos de seguridad.

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El castigo deja prácticamente sin actividad al guardameta en el cierre de la temporada con el Zaragoza, equipo que atraviesa un momento delicado en la Segunda División de España.

La resolución también incluyó sanciones para otros implicados: Dani Tasende, del Zaragoza, recibió dos partidos, mientras que Dani Jiménez, portero del Huesca, fue suspendido cuatro encuentros por su participación en la pelea.

¿Andrada regresaría con Rayados de Monterrey?

El futuro del exarquero de Rayados de Monterrey está en duda. Tras el incidente, el Real Zaragoza condenó públicamente lo ocurrido y anunció que tomaría medidas disciplinarias internas, al considerar que la conducta no representa los valores de la institución.

Se señala que la directiva analiza terminar anticipadamente el préstamo, por lo que Andrada podría no volver a jugar con el club aragonés.

El escenario también involucra a Rayados, club dueño de su ficha. Andrada se encuentra cedido en el Zaragoza y mantiene contrato con Monterrey, por lo que un regreso anticipado abriría un problema deportivo y contractual para la directiva regiomontana.

Sin embargo, el club mexicano buscaría definir su futuro en verano, ya sea mediante una salida definitiva, una venta o una rescisión, aunque hasta ahora no hay un anuncio oficial de Monterrey sobre su situación.

La sanción marca un golpe fuerte para la carrera de Andrada, quien pasó de ser pieza de experiencia bajo los tres postes a quedar envuelto en una polémica que podría acelerar su salida del Zaragoza y complicar su regreso al futbol mexicano.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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