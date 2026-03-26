¡Confirmado! The Killers pondrán el rock a la Final de la UEFA Champions League 2026 en Budapest

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Fútbol Internacional
/ 26 marzo 2026
    ¡Confirmado! The Killers pondrán el rock a la Final de la UEFA Champions League 2026 en Budapest
    The Killers será la banda encargada de amenizar el Kick Off Show de la Final de la Champions League 2026, que se disputará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. FOTO: PEPSI

La UEFA confirmó que The Killers encabezará el Kick Off Show de la Final de la Champions League 2026, por lo que la banda estadounidense se presentará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest

La Final de la Champions League 2026 ya tiene ingrediente musical de alto perfil. La UEFA anunció de forma oficial que The Killers será la banda encargada de encabezar el Kick Off Show presentado por Pepsi, espectáculo previo al duelo por el título continental que se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, en Hungría, el sábado 30 de mayo de 2026.

Con ello, el grupo liderado por Brandon Flowers se sumará a la tradición de abrir la antesala del partido más importante del calendario europeo de clubes.

De acuerdo con la UEFA, la presentación servirá como “telón” antes del silbatazo inicial de la final, en una edición que además coincide con el décimo aniversario de este formato de show previo en el evento.

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Para anunciar su participación, The Killers apareció en un video promocional titulado “The Race Begins”, en el que también figura David Beckham, una de las imágenes más reconocibles del futbol mundial.

El clip fue utilizado para presentar a la banda como la gran protagonista del espectáculo que acompañará la definición del torneo.

La elección de The Killers coloca a la final de Budapest con un perfil mediático todavía más fuerte, al tratarse de una de las bandas de rock más populares de las últimas décadas, con éxitos globales como “Mr. Brightside”, “Human” y “Somebody Told Me”.

Desde la organización, Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, destacó que la energía y el reconocimiento internacional del grupo ayudarán a crear una atmósfera especial en la previa del encuentro.

Así, la Final de la Champions League 2026 no solo concentrará la atención por lo que ocurra en la cancha, sino también por el espectáculo musical que abrirá la jornada en Budapest.

Con The Killers ya confirmados, la UEFA añadió un atractivo extra a una cita que cada año busca combinar futbol, entretenimiento global y una puesta en escena de gran escala.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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