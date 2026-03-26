¡Confirmado! The Killers pondrán el rock a la Final de la UEFA Champions League 2026 en Budapest

La Final de la Champions League 2026 ya tiene ingrediente musical de alto perfil. La UEFA anunció de forma oficial que The Killers será la banda encargada de encabezar el Kick Off Show presentado por Pepsi, espectáculo previo al duelo por el título continental que se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, en Hungría, el sábado 30 de mayo de 2026.

Con ello, el grupo liderado por Brandon Flowers se sumará a la tradición de abrir la antesala del partido más importante del calendario europeo de clubes.

De acuerdo con la UEFA, la presentación servirá como “telón” antes del silbatazo inicial de la final, en una edición que además coincide con el décimo aniversario de este formato de show previo en el evento.