Costa de Marfil derrota a Ecuador al minuto 90 y toma ventaja en el Grupo E del Mundial 2026

El Grupo E de la Copa del Mundo 2026 quedó completamente abierto después de la victoria de Costa de Marfil por 1-0 sobre Ecuador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, resultado que tomó aún más relevancia tras la goleada de Alemania por 7-1 sobre Curazao en el otro encuentro de la jornada. Ante cerca de 70 mil aficionados, africanos y sudamericanos protagonizaron un duelo intenso, con constantes llegadas a las áreas y un desgaste físico que marcó el desarrollo de los 90 minutos. Cuando parecía que el empate sería inevitable, una jugada en tiempo de compensación inclinó la balanza a favor de los marfileños.

Los primeros minutos estuvieron marcados por la presión y la disputa en cada sector del campo. Costa de Marfil fue el equipo que generó las primeras oportunidades claras, obligando a intervenir al guardameta ecuatoriano Hernán Galíndez.

La selección africana avisó primero con un disparo de Bazoumana Touré que pasó muy cerca del arco. Poco después, Elye Wahi encontró espacio para rematar, pero nuevamente Galíndez respondió para mantener el empate. Con el paso de los minutos, Ecuador comenzó a encontrar espacios y mostró mayor presencia ofensiva. La reacción estuvo cerca de traducirse en gol antes del descanso, aunque el travesaño apareció como aliado de los africanos. John Yeboah probó suerte desde fuera del área con un potente disparo que se estrelló en el larguero. Más tarde, Alan Minda quedó frente al arco, pero nuevamente el metal evitó que la selección sudamericana tomara ventaja.

La segunda mitad mantuvo el mismo ritmo. Ecuador volvió a quedarse a centímetros del gol cuando Énner Valencia ingresó al área y conectó un remate que golpeó uno de los postes. Sin embargo, Costa de Marfil también tuvo oportunidades para romper el cero y encontró en el travesaño el mismo obstáculo que había frenado a su rival. El reloj avanzó y ambos equipos comenzaron a administrar esfuerzos, conscientes de que un error podía definir el encuentro. La tensión aumentó en los minutos finales, cuando cada recuperación y cada avance adquirieron un valor especial. La jugada decisiva llegó al minuto 90. Amad Diallo, quien había ingresado desde el banquillo, apareció dentro del área para aprovechar una oportunidad y definir con la pierna izquierda. El balón terminó en el fondo de la red y desató la celebración de los africanos. Con este resultado, Costa de Marfil suma tres puntos que pueden resultar determinantes en la lucha por la clasificación. Ecuador, por su parte, dejó escapar unidades pese a generar varias ocasiones de peligro. En un grupo donde también está Alemania, cada detalle comienza a tener un peso importante en la carrera hacia los octavos de final.

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