Alemania aplasta 7-1 a Curazao y firma la mayor goleada del Mundial 2026

Alemania comenzó su participación en la Copa del Mundo 2026 con una victoria amplia y un mensaje claro: busca dejar atrás las eliminaciones tempranas que marcaron sus últimas apariciones mundialistas. En el estadio de Houston, la selección alemana se impuso 7-1 a Curazao, que disputó el primer partido mundialista de su historia. Aunque el marcador final refleja una diferencia considerable entre ambos equipos, el encuentro tuvo un inicio más equilibrado de lo esperado. Alemania tomó la ventaja apenas al minuto seis gracias a Felix Nmecha, quien aprovechó una llegada por el centro para abrir el marcador y encaminar a los europeos.

Sin embargo, Curazao respondió cuando pocos lo imaginaban. Al minuto 21, Livano Comenencia aprovechó un espacio en la defensa alemana para igualar el encuentro y desatar la celebración de los aficionados caribeños presentes en las tribunas. Por algunos minutos, la selección debutante logró sostener el empate y sembró dudas en un conjunto alemán que llegaba como amplio favorito.

La igualdad sorprendió incluso a los propios jugadores alemanes, que mostraron señales de incomodidad ante una selección que, en teoría, debía ofrecer poca resistencia. No obstante, la reacción llegó antes del descanso y terminó por encaminar el resultado. Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja a Alemania al minuto 38 con un remate dentro del área, mientras que Kai Havertz amplió la diferencia en tiempo agregado de la primera mitad al convertir un penalti. Con el 3-1 en el marcador, el panorama cambió por completo para ambos equipos. La segunda parte fue dominada por los alemanes. Apenas reanudadas las acciones, Jamal Musiala anotó el cuarto tanto y terminó de inclinar el partido. Curazao intentó reorganizarse defensivamente, pero la presión constante y la velocidad de los ataques europeos complicaron cualquier intento de reacción.

Nathaniel Brown se sumó a la cuenta al minuto 68, mientras que Deniz Undav apareció diez minutos después para firmar el sexto gol de la tarde. Ya en la recta final, Havertz volvió a hacerse presente para marcar su segundo tanto personal y sellar el definitivo 7-1. Más allá del resultado, el encuentro dejó sensaciones distintas para ambos equipos. Alemania encontró contundencia ofensiva y sumó confianza en el arranque del torneo, mientras que Curazao vivió una jornada histórica al debutar en una Copa del Mundo y, además, conseguir el primer gol de su historia en la máxima competencia internacional. Con esta victoria, Alemania firmó hasta ahora la goleada más amplia del Mundial 2026, superando el 4-1 con el que la selección anfitriona de Estados Unidos venció a Paraguay en el inicio del certamen.

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