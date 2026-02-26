Cristiano Ronaldo compra 25% del Almería y apuesta por el ascenso en España

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25 por ciento de las acciones de la Unión Deportiva Almería, club español que actualmente milita en la Segunda División (LaLiga Hypermotion), integrándose como socio minoritario en el proyecto deportivo del equipo andaluz.

La operación fue confirmada este jueves mediante un comunicado oficial y se realizó a través de la firma de inversiones del propio Ronaldo, CR7 Sports Investments, una subsidiaria de su grupo empresarial CR7 S.A., aunque no se han divulgado los detalles financieros de la transacción.

Según la información oficial, el portugués de 41 años, quien sigue activo como jugador del Al-Nassr FC de Arabia Saudita, ve en la UD Almería “una entidad con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento” y ha manifestado su interés en contribuir al fútbol desde fuera del terreno de juego.

La UD Almería, club con sede en Andalucía que fue relegado de la Primera División al término de la temporada 2023-24, ha estado bajo propiedad de inversionistas saudíes desde mayo de 2025, cuando el grupo SMC Group liderado por Mohammed Al-Khereiji tomó el control del club.

Con Ronaldo como accionista, el club aspira a potenciar su estructura deportiva, su marca internacional y sus aspiraciones de ascenso a LaLiga EA Sports, una meta que hoy se mantiene vigente ya que el equipo figura en puestos de playoff de ascenso.