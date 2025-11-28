¡Cristiano Ronaldo a la MMA! ‘CR7’ se convierte en accionista de WOW FC

Cristiano Ronaldo dio un nuevo paso fuera de las canchas de futbol y anunció que se convirtió en accionista de WOW FC (Way of Warriors FC), la promotora española de artes marciales mixtas (MMA) que ha crecido de forma acelerada en los últimos años.

La organización confirmó la incorporación del delantero portugués como parte de su grupo inversor, en una apuesta que busca impulsar la expansión internacional del proyecto.

Según el comunicado oficial, este movimiento representa un “hito definitorio” en el desarrollo de WOW FC, que actualmente distribuye sus eventos en más de 170 países y registra asistencia cercana a cinco mil aficionados por función.

Además, la promotora ya contaba con la participación en su accionariado de Ilia Topuria, campeón mundial de MMA, quien continuará como socio estratégico.