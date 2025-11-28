¡Cristiano Ronaldo a la MMA! ‘CR7’ se convierte en accionista de WOW FC
El ‘Bicho’ expande su faceta empresarial y se convierte en accionista de WOW FC, la liga española de artes marciales mixtas
Cristiano Ronaldo dio un nuevo paso fuera de las canchas de futbol y anunció que se convirtió en accionista de WOW FC (Way of Warriors FC), la promotora española de artes marciales mixtas (MMA) que ha crecido de forma acelerada en los últimos años.
La organización confirmó la incorporación del delantero portugués como parte de su grupo inversor, en una apuesta que busca impulsar la expansión internacional del proyecto.
Según el comunicado oficial, este movimiento representa un “hito definitorio” en el desarrollo de WOW FC, que actualmente distribuye sus eventos en más de 170 países y registra asistencia cercana a cinco mil aficionados por función.
Además, la promotora ya contaba con la participación en su accionariado de Ilia Topuria, campeón mundial de MMA, quien continuará como socio estratégico.
Ronaldo aseguró que decidió involucrarse con WOW FC debido a la identificación con los valores del deporte de contacto, como disciplina, resiliencia y búsqueda constante de la excelencia, los cuales considera fundamentales tanto en las artes marciales como en su carrera profesional.
Su llegada también refuerza la visibilidad global de la liga, que busca acelerar su crecimiento en mercados como Europa, Medio Oriente y América Latina.
Entre los objetivos de WOW FC con esta inversión se encuentra consolidar su calendario competitivo, impulsar la proyección de nuevos talentos y ampliar su modelo hacia el entretenimiento integral, integrando deporte, cultura y presencia digital.
Hasta el momento, no se ha revelado el monto de la inversión ni el rol específico que desempeñará Cristiano dentro de la estructura corporativa, aunque se confirmó que su participación será activa y no solo de representación mediática.
Con esta decisión, el máximo goleador en la historia del futbol profesional suma una nueva faceta en su carrera empresarial, que ya incluye proyectos en moda, tecnología, hotelería, bebidas energéticas y clubes deportivos. Ahora, añade al universo de las MMA una alianza que promete impacto global.