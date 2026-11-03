Cristiano Ronaldo Jr. da el salto a la Selección Sub-17 de Portugal: buscará clasificar a la Eurocopa 2027

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    Cristiano Ronaldo Jr. da el salto a la Selección Sub-17 de Portugal: buscará clasificar a la Eurocopa 2027
    Cristiano Ronaldo Jr. continúa su crecimiento internacional y tendrá una nueva oportunidad de demostrar su talento con Portugal rumbo al Europeo Sub-17 de 2027. FOTO: ESPECIAL

A sus 16 años, el hijo de CR7 recibió su primer llamado a esta categoría y disputará las eliminatorias europeas tras marcar cinco goles con las selecciones juveniles portuguesas

El legado de Cristiano Ronaldo comienza a escribir un nuevo capítulo con su hijo mayor.

Cristiano Ronaldo Jr., de 16 años, fue convocado por primera vez a la Selección Sub-17 de Portugal para disputar la ronda inicial de clasificación al Campeonato Europeo de 2027, una oportunidad que confirma su ascenso en las categorías juveniles del futbol luso.

La Federación Portuguesa de Futbol anunció el lunes una lista de 23 jugadores elegidos por el entrenador Filipe Ramos.

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Entre ellos aparece el atacante, conocido como “Cristianinho”, quien milita en las fuerzas básicas del Al-Nassr de Arabia Saudita, el mismo equipo en el que juega su padre.

Portugal enfrentará a Andorra el 11 de noviembre, a Bulgaria el 14 y a Serbia el 17.

Los tres partidos se disputarán en la Ciudad del Futbol de Oeiras, sede de la Federación Portuguesa, donde el plantel permanecerá concentrado del 6 al 17 de noviembre.

El joven extremo llega con experiencia internacional: disputó cuatro encuentros con la Sub-15, en los que marcó dos goles, y otros nueve con la Sub-16, categoría en la que consiguió tres anotaciones. En total, suma 13 apariciones y cinco tantos con las selecciones inferiores de Portugal.

Uno de sus momentos más destacados ocurrió con la Sub-15, cuando firmó un doblete en la final de un torneo internacional que terminó con el título portugués.

Ahora buscará trasladar ese rendimiento a un nivel de mayor exigencia y ganarse minutos en el equipo dirigido por Ramos.

En la presente campaña, además, registra tres goles en apenas siete partidos con el Al-Nassr, según reportes de la prensa portuguesa.

El combinado luso integra el Grupo 6 de la eliminatoria y necesita finalizar entre los dos primeros lugares para avanzar a la siguiente ronda.

Además de Cristiano Jr., la convocatoria incluye prospectos del Benfica, Porto, Sporting, Braga y otros clubes europeos.

El objetivo inmediato será alcanzar la siguiente fase y mantener vivo el sueño de disputar la Eurocopa Sub-17 de 2027.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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