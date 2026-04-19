Cristiano Ronaldo se acerca más a los mil goles y guía a su equipo a semifinales en la Champions de Asia

Cristiano Ronaldo escribió este domingo otro capítulo de grandeza en su carrera, demostrando que la edad no pesa cuando el hambre de gol sigue intacta. El capitán del Al-Nassr apareció en el momento clave y encabezó una actuación contundente que dejó a su equipo instalado en la siguiente ronda de la Champions League de Asia. El conjunto saudí se impuso con autoridad en los cuartos de final frente al Al Wasl, en un duelo disputado en los Emiratos Árabes Unidos.

Tras su anotación, el portugués incluso respondió con gestos de satisfacción a los aficionados que, a modo de burla le lanzaban cánticos donde coreaban el nombre de Lionel Messi. Apenas corría el minuto 11 cuando llegó el golpe que cambió el partido. Nawaf Boushal mandó un centro preciso desde la banda derecha y encontró completamente solo a Ronaldo dentro del área. Sin dudarlo, el astro portugués de 41 años, conectó un remate de primera intención imposible para el guardameta rival, desatando la euforia en el Estadio Zabeel, silenciando cualquier cuestionamiento sobre su nivel competitivo. El gol del “Bicho” fue el inicio de una tarde perfecta para el equipo dirigido por Jorge Jesús, que tomó el control total del encuentro y aprovechó el desconcierto defensivo de Al Wasl. La superioridad se reflejó rápidamente en el marcador, pues antes de la media hora Íñigo Martínez y Abdulelah Al-Amri ampliaron la ventaja tras asistencias decisivas de João Félix. En el complemento, el senegalés Sadio Mané selló la goleada con el cuarto tanto para decretar el 4-0 final, confirmando el dominio absoluto del Al-Nassr y su pase sin discusión a las semifinales.

¿LOS 1000 ENTRAN EN SU FASE MÁS EMOCIONANTE? Con esta situación, el astro portugués vuelve a sacudir al mundo del futbol: con 969 goles oficiales, se coloca a solo 31 anotaciones de alcanzar la histórica marca de los mil goles, una barrera que parecía inalcanzable y que ahora luce cada vez más cercana. En esta temporada, CR7 no solo mantiene su lugar como referente ofensivo del futbol asiático, sino que también reafirma su compromiso con un Al-Nassr que sueña con cerrar el 2026 levantando el trofeo continental y la liga doméstica, donde marchan como líderes con 76 puntos. La persecución del gol mil continuará este miércoles cuando el club retome su actividad en la liga local. Para el aficionado, cada aparición de Cristiano ya no es solo un partido: es una cita con la historia. La leyenda sigue creciendo y la cuenta regresiva rumbo al gol 1,000 entra en su fase más emocionante.

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