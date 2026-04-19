Cristiano Ronaldo se acerca más a los mil goles y guía a su equipo a semifinales en la Champions de Asia

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 19 abril 2026
    Cristiano Ronaldo se acerca más a los mil goles y guía a su equipo a semifinales en la Champions de Asia
    Cristiano Ronaldo guió al Al-Nassr al triunfo sobre Al Wasl con lo que se colocó en 969 goles en su carrera profesional. FOTO: EFE

El astro portugués logra la anotación número 969 en la goleada del Al-Nassr; su hambre de triunfo sigue intacto a sus 41 años

Cristiano Ronaldo escribió este domingo otro capítulo de grandeza en su carrera, demostrando que la edad no pesa cuando el hambre de gol sigue intacta. El capitán del Al-Nassr apareció en el momento clave y encabezó una actuación contundente que dejó a su equipo instalado en la siguiente ronda de la Champions League de Asia.

El conjunto saudí se impuso con autoridad en los cuartos de final frente al Al Wasl, en un duelo disputado en los Emiratos Árabes Unidos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexicanos-en-europa-orbelin-pineda-lidera-triunfo-del-aek-sobre-el-paok-de-jorge-sanchez-HB20124210

Tras su anotación, el portugués incluso respondió con gestos de satisfacción a los aficionados que, a modo de burla le lanzaban cánticos donde coreaban el nombre de Lionel Messi.

Apenas corría el minuto 11 cuando llegó el golpe que cambió el partido. Nawaf Boushal mandó un centro preciso desde la banda derecha y encontró completamente solo a Ronaldo dentro del área.

Sin dudarlo, el astro portugués de 41 años, conectó un remate de primera intención imposible para el guardameta rival, desatando la euforia en el Estadio Zabeel, silenciando cualquier cuestionamiento sobre su nivel competitivo.

El gol del “Bicho” fue el inicio de una tarde perfecta para el equipo dirigido por Jorge Jesús, que tomó el control total del encuentro y aprovechó el desconcierto defensivo de Al Wasl. La superioridad se reflejó rápidamente en el marcador, pues antes de la media hora Íñigo Martínez y Abdulelah Al-Amri ampliaron la ventaja tras asistencias decisivas de João Félix.

En el complemento, el senegalés Sadio Mané selló la goleada con el cuarto tanto para decretar el 4-0 final, confirmando el dominio absoluto del Al-Nassr y su pase sin discusión a las semifinales.

¿LOS 1000 ENTRAN EN SU FASE MÁS EMOCIONANTE?

Con esta situación, el astro portugués vuelve a sacudir al mundo del futbol: con 969 goles oficiales, se coloca a solo 31 anotaciones de alcanzar la histórica marca de los mil goles, una barrera que parecía inalcanzable y que ahora luce cada vez más cercana.

En esta temporada, CR7 no solo mantiene su lugar como referente ofensivo del futbol asiático, sino que también reafirma su compromiso con un Al-Nassr que sueña con cerrar el 2026 levantando el trofeo continental y la liga doméstica, donde marchan como líderes con 76 puntos.

La persecución del gol mil continuará este miércoles cuando el club retome su actividad en la liga local. Para el aficionado, cada aparición de Cristiano ya no es solo un partido: es una cita con la historia. La leyenda sigue creciendo y la cuenta regresiva rumbo al gol 1,000 entra en su fase más emocionante.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


Asia
Emiratos Arabes Unidos

Personajes


Cristiano Ronaldo
Joao Félix

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Este domingo, ocho menores de entre uno y 14 años murieron en un tiroteo masivo que tuvo lugar esta madrugada en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Louisiana, Estados Unidos.

Ocho niños mueren en un tiroteo esta madrugada en Louisiana; abaten al agresor en persecución

La familia de Juan Jesús ‘N’, vigilante del edificio de Avenida Revolución 829 y quien fue detenido como presunto feminicida de Edith Guadalupe Valdés, teme que haya sido obligado a aceptar su culpabilidad.

Denuncian posible amenaza a Juan Jesús ‘N’ para declararse culpable del feminicidio de Edith Guadalupe
Luis Negrete Gómez, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, y Luis Eduardo Poletti FIPEDE, durante la conferencia de prensa para dar detalles sobre el feminicidio de la joven Edith Guadalupe, cuyo cuerpo fue encontrado en un edificio de la alcaldía Benito Juárez tras abordar un servicio de aplicación desde su domicilio en la alcaldía Iztapalapa.

Fiscalía asegura tener pruebas en contra de Juan Jesús ‘N’, tras denuncias de tortura
Señalaron que el derecho a alimentos es uno de los más vulnerados, ya sea por evasión de responsabilidades o por debilidad en los mecanismos de cumplimiento,

PVEM propone impedir salida del país a deudores alimentarios inscritos en el Registro Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (c), acompañada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), ha visitado este domingo el BSC-CNS, en Barcelona, con vistas a reforzar la colaboración con España en el campo de la investigación y el desarrollo de la IA.

CSP recorre Centro de Supercomputación, hasta saluda a Serrat; propone destinar 10% del gasto de armamento en reforestar
Fue el pasado fin que se realizó la reapertura del estrecho de Ormuz, estratégica vía de crudo y mercancías que permanece en el centro de las tensiones durante esta tregua.

Vance participará en la segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán en Islamabad
Los productos sospechosos probablemente tienen una etiqueta blanca con un círculo rojo en la parte inferior del frasco. Los clientes obtendrán un reembolso completo incluso sin recibo.

Marca de comida para bebés HiPP retira frascos en Austria tras hallar veneno para ratas
Trump dijo en redes sociales que la Marina “los detuvo en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los Marines estadounidenses tenían bajo custodia la embarcación, llamada Touska.

Trump dice que EU incautó buque de carga con bandera iraní cerca de estrecho de Ormuz