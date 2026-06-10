¡Es oficial! Mourinho se despide del Benfica, pero el Real Madrid frena su presentación

José Mourinho ya empezó a cerrar su etapa con el Benfica y su regreso al Real Madrid parece cuestión de tiempo. El técnico portugués publicó un mensaje de despedida al club lisboeta, en medio de los reportes que lo colocan nuevamente en el banquillo merengue, 13 años después de su primera aventura en el Santiago Bernabéu. Benfica ya comunicó la salida del entrenador y el acuerdo para que el Real Madrid pague una cláusula cercana a los 15 millones de euros.

Además, el propio club portugués dejó encaminado el relevo con Marco Silva, quien tomaría el mando de las Águilas tras la marcha de Mourinho.

El movimiento, sin embargo, todavía tiene un matiz importante: aunque la operación está prácticamente definida, el Real Madrid no ha convertido todavía el regreso de Mourinho en una gran puesta en escena pública. Según reportes, el anuncio del club blanco y la presentación formal no caminarían necesariamente al mismo ritmo, pues el acto oficial ante medios y afición apunta hasta julio, antes del arranque de la pretemporada. Mourinho dice adiós al Benfica antes de volver al Real Madrid En su mensaje de despedida, Mourinho agradeció al Benfica, a su presidente Rui Costa, al cuerpo de trabajo y a los futbolistas con los que compartió vestidor. El portugués calificó su paso por Lisboa como un honor y destacó el vínculo que construyó durante su etapa reciente con el equipo.

La despedida llegó justo cuando los reportes en España y Portugal colocan al entrenador de 63 años en la ruta de regreso al Real Madrid, club al que dirigió entre 2010 y 2013. En aquella primera etapa, Mourinho ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de instalar al equipo en tres semifinales consecutivas de Champions League. ¿Por qué no sería presentado este mes con el Real Madrid? Aunque el fichaje se da por encaminado, la presentación oficial de Mourinho no se realizaría de inmediato. Reportes desde España señalan que el técnico quiere comenzar a trabajar cuanto antes en la planificación deportiva, pero sin una ceremonia pública por ahora.

La razón principal sería de calendario. El Real Madrid tendría previsto arrancar la pretemporada el 13 de julio, por lo que la presentación del portugués se acomodaría antes de esa fecha, ya con mayor margen para organizar el acto institucional y marcar el inicio formal de su segunda etapa. Lo cierto es que el portugués volvería a un Real Madrid distinto al que dejó en 2013. Ahora encontraría una plantilla con figuras consolidadas, jóvenes de élite y una presión enorme por volver a dominar LaLiga y la Champions League.

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