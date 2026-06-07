Resultados Elecciones Real Madrid 2026: Florentino Pérez derrota a Riquelme y será presidente hasta 2030

Florentino Pérez seguirá al mando del Real Madrid. El dirigente español ganó las elecciones presidenciales del club blanco y continuará como presidente hasta 2030, luego de imponerse a Enrique Riquelme en una jornada electoral que rompió con dos décadas sin votaciones competidas dentro de la institución merengue. La elección se celebró este domingo en la Ciudad Real Madrid, donde los socios acudieron a las urnas para decidir entre la continuidad del proyecto de Pérez o una alternativa encabezada por Riquelme. De acuerdo con los primeros reportes del escrutinio, el actual presidente logró una ventaja clara y confirmó su permanencia al frente del equipo más ganador de Europa.

El triunfo consolida una nueva etapa para Florentino Pérez, quien ha marcado la historia moderna del Real Madrid en dos periodos: el primero, de 2000 a 2006, y el segundo, desde 2009 hasta la actualidad.

Bajo su gestión, el club blanco vivió la era de los “galácticos”, la modernización institucional, el crecimiento económico y una etapa dominante en la Champions League. Real Madrid apuesta por la continuidad La victoria de Pérez representa un respaldo de los socios a un modelo que ha combinado éxito deportivo, expansión comercial y grandes inversiones en infraestructura, con el renovado Estadio Santiago Bernabéu como uno de los proyectos más emblemáticos. El proceso electoral también tuvo un peso simbólico para el madridismo, pues Enrique Riquelme logró abrir una contienda que no se veía desde hacía 20 años. Su candidatura puso sobre la mesa temas como la participación de los socios, el modelo de propiedad del club, la gestión económica y el futuro institucional del Real Madrid. Sin embargo, la mayoría de los votantes volvió a inclinarse por la experiencia de Florentino Pérez, quien llega a un nuevo mandato con varios desafíos deportivos y administrativos.

El Real Madrid encara una etapa en la que buscará sostener su dominio en Europa, reforzar su plantilla y mantener su lugar como una de las marcas más poderosas del futbol mundial. Florentino Pérez inicia otro capítulo con presión máxima Deportivamente, Florentino Pérez propuso un golpe de autoridad inmediato para reconstruir al Real Madrid después de una temporada sin grandes títulos: nuevo técnico, refuerzos defensivos y un fichaje “galáctico” de alto impacto. Su proyecto se puede resumir así: 1. Regreso de José Mourinho al banquillo La gran apuesta deportiva de Florentino fue colocar a José Mourinho como entrenador del Real Madrid, con la idea de recuperar carácter competitivo, jerarquía en partidos grandes y una identidad más fuerte en Europa. Medios como The Guardian y El País señalaron que su triunfo electoral abría la puerta para concretar el regreso del técnico portugués. 2. Reforzar la defensa con Konaté y Dumfries Otra parte central de su propuesta fue apuntalar la zaga. Florentino planteó fichajes como Ibrahima Konaté, central francés del Liverpool, y Denzel Dumfries, lateral derecho neerlandés del Inter de Milán.

La intención sería darle más físico, experiencia internacional y profundidad a una defensa que necesita renovación.

3. Un fichaje galáctico de 150 millones de euros El punto más mediático fue la promesa de lanzar una gran oferta por un jugador ofensivo de élite. Florentino preparaba una operación cercana a los 150 millones de euros, mientras que se apuntó que sería un atacante de un club de Champions fuera de la Premier League. Con su triunfo electoral, Florentino Pérez no sólo prolonga su historia como presidente del Real Madrid: también abre una nueva batalla por el futuro del club, en un momento en el que el futbol europeo vive transformaciones económicas, deportivas y políticas cada vez más profundas.

Publicidad