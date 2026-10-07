Escándalo en Guatemala: Infantino condena racismo contra Surinam y Concacaf abre investigación

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/
    Escándalo en Guatemala: Infantino condena racismo contra Surinam y Concacaf abre investigación
    Gianni Infantino calificó de “absolutamente inaceptables” los actos denunciados por Surinam durante el partido disputado en Guatemala. FOTO: ESPECIAL

Los insultos denunciados por futbolistas surinameses encendieron las alarmas internacionales y podrían derivar en sanciones para Guatemala

La polémica por racismo que sacudió el partido entre Guatemala y Surinam llegó a los máximos organismos del futbol.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, condenó los insultos denunciados por los jugadores surinameses, mientras Concacaf confirmó que investigará lo ocurrido bajo sus procedimientos disciplinarios.

El episodio se registró durante el triunfo 1-0 de Guatemala sobre Surinam, disputado el lunes 5 de octubre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, por la Concacaf Nations League.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/odell-beckham-jr-firma-con-los-vikings-minnesota-suma-experiencia-ante-la-lesion-de-justin-jefferson-BA23980001

El resultado dio a la selección dirigida por Luis Fernando Tena el boleto a los Cuartos de Final, pero la clasificación quedó marcada por los incidentes.

La tensión aumentó al minuto 63, cuando Richonell Margaret fue expulsado después de reaccionar hacia un sector del público. El atacante aseguró que él y varios compañeros fueron objeto de sonidos de mono e insultos racistas.

Tras la roja, el encuentro estuvo detenido varios minutos y Surinam discutió la posibilidad de abandonar la cancha.

Infantino fijó la postura de FIFA. “No hay lugar para el racismo ni ninguna forma de discriminación en el futbol”, señaló el dirigente, quien calificó como “absolutamente inaceptable” el abuso denunciado contra los futbolistas de Surinam.

También aseguró que FIFA mantendrá su apoyo a la federación surinamesa para impulsar medidas firmes.

Concacaf, organizadora de la Nations League, informó que toma las acusaciones “muy en serio” y que investigará el caso conforme a sus reglamentos.

Las posibles sanciones contra la Federación de Guatemala dependerán del resultado del proceso.

El encuentro terminó además con un conato de bronca entre jugadores y miembros de ambos equipos.

Guatemala había conseguido el 1-0 en tiempo agregado mediante Matthew Evans, gol que eliminó a Surinam de los Cuartos de Final.

Existe un precedente reciente. En 2025, FIFA sancionó a El Salvador después de denuncias de racismo contra futbolistas de Surinam durante un partido eliminatorio, con una multa de 63 mil dólares y una reducción del 15 por ciento del aforo para su siguiente juego como local.

Ahora, la atención está puesta en la resolución de Concacaf y en si Guatemala enfrentará medidas disciplinarias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Racismo
Futbol internacional

Localizaciones


Guatemala

Organizaciones


FIFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Pío López Obrador: El que da, recibe

Pío López Obrador: El que da, recibe
true

‘El Tanque’, la UIF, Amílcar... y una Presidenta sin pruebas
Sheinbaum asegura que no existe una investigación contra Andy López Beltrán tras la detención de “El Tanque”, presunto operador del CJNG.

‘No hay ninguna investigación contra hijo de AMLO’, aclara Sheinbaum tras detención de ‘El Tanque’
Chihuahua y Sonora, al corte del 4 de octubre, ocupan el cuarto y quinto lugar nacional en casos activos de gusano barrenador.

Reabrirá EU el 26 de octubre un tercer puerto al ganado mexicano
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproximan 3 Ciclones Tropicales a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
La Beca Rita Cetina ya comenzó a depositarse para estudiantes de secundaria y las familias que todavía no reciben el apoyo se preparan para una nueva convocatoria.

Beca Rita Cetina: esta es la fecha del depósito de octubre y cuándo podrán registrarse nuevos beneficiarios
Rechazo. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron públicamente su postura ante la serie que recreará el nacimiento de la agrupación.

¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX
Rafa Márquez analiza la derrota de México ante Chile y advierte que ya identificó qué jugadores pueden continuar en el Tri rumbo a la Nations League.

¿Rafa Márquez cortará cabezas en el Tri tras derrota ante Chile?... ’Hemos visto quién puede estar y quién no’