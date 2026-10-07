Escándalo en Guatemala: Infantino condena racismo contra Surinam y Concacaf abre investigación

La polémica por racismo que sacudió el partido entre Guatemala y Surinam llegó a los máximos organismos del futbol. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, condenó los insultos denunciados por los jugadores surinameses, mientras Concacaf confirmó que investigará lo ocurrido bajo sus procedimientos disciplinarios. El episodio se registró durante el triunfo 1-0 de Guatemala sobre Surinam, disputado el lunes 5 de octubre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, por la Concacaf Nations League.

El resultado dio a la selección dirigida por Luis Fernando Tena el boleto a los Cuartos de Final, pero la clasificación quedó marcada por los incidentes. La tensión aumentó al minuto 63, cuando Richonell Margaret fue expulsado después de reaccionar hacia un sector del público. El atacante aseguró que él y varios compañeros fueron objeto de sonidos de mono e insultos racistas.

Tras la roja, el encuentro estuvo detenido varios minutos y Surinam discutió la posibilidad de abandonar la cancha. Infantino fijó la postura de FIFA. “No hay lugar para el racismo ni ninguna forma de discriminación en el futbol”, señaló el dirigente, quien calificó como “absolutamente inaceptable” el abuso denunciado contra los futbolistas de Surinam. También aseguró que FIFA mantendrá su apoyo a la federación surinamesa para impulsar medidas firmes. Concacaf, organizadora de la Nations League, informó que toma las acusaciones “muy en serio” y que investigará el caso conforme a sus reglamentos. Las posibles sanciones contra la Federación de Guatemala dependerán del resultado del proceso. El encuentro terminó además con un conato de bronca entre jugadores y miembros de ambos equipos.

Guatemala había conseguido el 1-0 en tiempo agregado mediante Matthew Evans, gol que eliminó a Surinam de los Cuartos de Final. Existe un precedente reciente. En 2025, FIFA sancionó a El Salvador después de denuncias de racismo contra futbolistas de Surinam durante un partido eliminatorio, con una multa de 63 mil dólares y una reducción del 15 por ciento del aforo para su siguiente juego como local. Ahora, la atención está puesta en la resolución de Concacaf y en si Guatemala enfrentará medidas disciplinarias.