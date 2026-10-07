Odell Beckham Jr. firma con los Vikings: Minnesota suma experiencia ante la lesión de Justin Jefferson

Odell Beckham Jr. vuelve a tener una oportunidad en la NFL. Los Vikings de Minnesota anunciaron la incorporación del veterano receptor a su escuadra de prácticas, un movimiento con el que el equipo busca profundidad ante las lesiones y que reúne a “OBJ” con el entrenador Kevin O’Connell. La llegada de Beckham se produce mientras Justin Jefferson continúa recuperándose de una lesión en el tobillo sufrida en la Semana 3. La estrella de Minnesota no estuvo disponible ante Miami, por lo que los Vikings decidieron sumar experiencia a un grupo en el que Jordan Addison ha cargado con buena parte del trabajo aéreo.

Beckham, de 33 años, inició la Temporada 2026 con los Giants de Nueva York, equipo que lo eligió en la primera ronda del Draft de 2014. Su segunda etapa en Nueva York fue breve: apareció en tres partidos, participó en 20 jugadas ofensivas y terminó sin recepciones. Los Giants lo dejaron en libertad el 29 de septiembre. Minnesota apuesta ahora por un jugador que ya conoce el sistema de O’Connell. Ambos coincidieron con Los Angeles Rams en 2021, cuando el actual entrenador de los Vikings era coordinador ofensivo y Beckham se convirtió en una pieza importante rumbo al título del Super Bowl LVI. En aquella postemporada registró 21 recepciones, 288 yardas y dos touchdowns. La contratación no garantiza que Beckham aparezca inmediatamente en el roster activo, pues inicialmente trabajará desde la escuadra de prácticas.

Su experiencia ofrece a Minnesota una alternativa mientras define la evolución de Jefferson y busca mayor producción de sus receptores secundarios. “OBJ” llega a los Vikings con 575 recepciones, 7 mil 987 yardas y 59 touchdowns en 122 partidos de temporada regular. Durante su carrera también ha vestido los uniformes de Browns, Rams, Ravens y Dolphins, además de sus dos etapas con los Giants. Los Vikings arrancaron la campaña con marca de 4-0 y lideran la NFC Norte. Su siguiente compromiso será el domingo 11 de octubre como visitantes frente a los Saints de Nueva Orleans, precisamente en la ciudad natal de Beckham, escenario que podría añadir un ingrediente especial a su nueva oportunidad en la NFL.