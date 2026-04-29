¿Jugará Luka Modric el Mundial 2026? Parte médico tras su operación de pómulo y tiempo de recuperación

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Fútbol Internacional
/ 29 abril 2026
    ¿Jugará Luka Modric el Mundial 2026? Parte médico tras su operación de pómulo y tiempo de recuperación
    Luka Modric fue operado con éxito por una fractura en el pómulo izquierdo y Croacia confía en recuperarlo para el Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

El capitán de Croacia y mediocampista del AC Milan fue intervenido con éxito tras sufrir una fractura; aunque su temporada en Serie A está en duda

Luka Modric encendió las alarmas de Croacia a pocas semanas del Mundial 2026. El mediocampista del AC Milan fue operado con éxito luego de sufrir una fractura en el pómulo izquierdo durante el duelo de Serie A ante la Juventus, lesión que se produjo tras un choque de cabeza con Manuel Locatelli.

De acuerdo con los reportes más recientes, los estudios médicos revelaron una fractura multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo, por lo que Modric tuvo que ser intervenido horas después del golpe.

El club italiano confirmó que la cirugía fue exitosa y deseó una pronta recuperación al futbolista croata de 40 años, quien apunta a disputar su quinta Copa del Mundo.

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La lesión llegó en un momento delicado para el mediocampista, pues el calendario europeo está por cerrar y el Mundial 2026 iniciará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque el AC Milan no precisó un tiempo oficial de baja, distintos reportes señalan que Modric difícilmente volvería a jugar lo que resta de la Serie A, donde al cuadro rossonero todavía le quedan compromisos importantes en la recta final de la temporada.

La gran pregunta para Croacia es si su capitán llegará a tiempo a la Copa del Mundo. Por ahora, la respuesta es positiva. La Federación Croata y el entorno de la selección confían en que Modric pueda recuperarse para el torneo, incluso con la posibilidad de utilizar una máscara protectora durante los primeros compromisos, una medida habitual en futbolistas que vuelven a competir tras fracturas faciales.

Croacia debutará en el Mundial 2026 el 17 de junio ante Inglaterra, dentro del Grupo L, donde también enfrentará a Ghana y Panamá.

El calendario oficial de FIFA marca el Inglaterra vs Croacia para el 17 de junio en Dallas, un estreno de alta exigencia para una selección que volverá a depender de la jerarquía, lectura de juego y liderazgo de Modric.

Para el equipo dirigido por Zlatko Dalic, la evolución del mediocampista será seguida con cuidado durante las próximas semanas. La prioridad será evitar riesgos en su regreso a los entrenamientos, especialmente por tratarse de una lesión facial cercana al ojo.

Sin embargo, el panorama inicial no apunta a una baja mundialista, sino a una recuperación controlada para que el capitán croata llegue en condiciones al torneo.

Modric, Balón de Oro en 2018 y figura histórica de Croacia, fue pieza central en el subcampeonato mundial de Rusia 2018 y en el tercer lugar obtenido en Qatar 2022.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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