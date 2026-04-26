Frank Lampard devuelve al Coventry City a la Premier League tras 25 años de ausencia

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Fútbol Internacional
/ 26 abril 2026
    Frank Lampard devuelve al Coventry City a la Premier League tras 25 años de ausencia
    Frank Lampard llevó al Coventry City de regreso a la Premier League tras 25 años de ausencia en la máxima categoría del futbol inglés. FOTO: X/COVENTRY CITY

Lampard transformó a los Sky Blues en campeones de la Championship y devolvió al club a la élite del futbol inglés

Frank Lampard firmó uno de los capítulos más importantes de su carrera como entrenador al guiar al Coventry City de regreso a la Premier League, una categoría que el club no disputaba desde 2001.

Los Sky Blues sellaron matemáticamente su ascenso con el empate 1-1 ante Blackburn Rovers y, días después, confirmaron una campaña histórica al proclamarse campeones de la Championship.

El logro tiene un peso especial por el contexto del club y del propio Lampard. Coventry City pasó más de dos décadas lejos de la máxima división inglesa, con temporadas marcadas por inestabilidad deportiva, problemas institucionales y un largo camino de reconstrucción.

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Ahora, bajo la dirección del exmediocampista del Chelsea y la Selección de Inglaterra, el equipo volverá a competir contra la élite del futbol europeo en la temporada 2026-27.

Lampard, que llegó al banquillo del Coventry en noviembre de 2024, consiguió darle identidad, regularidad y ambición a un equipo que venía de quedarse cerca en años anteriores.

La EFL reconoció su trabajo al nombrarlo Manager de la Temporada de la Championship, después de encabezar el regreso del club a la Premier League en su primera campaña completa al frente del proyecto.

El cierre de temporada también dejó una imagen de autoridad. Coventry venció 3-1 al Wrexham en el Coventry Building Society Arena, resultado que fortaleció la celebración del título y confirmó el gran momento de un plantel que combinó contundencia, orden y carácter competitivo.

Lampard ya advirtió que no pretende desmantelar al grupo que consiguió el ascenso, aunque sí buscará ajustes para competir en la Premier League.

Para Lampard, el ascenso representa además una reivindicación como director técnico. Después de etapas irregulares en Chelsea y Everton, el entrenador inglés encontró en Coventry un proyecto con margen de crecimiento y una afición que volvió a ilusionarse con ver a su equipo en el máximo nivel.

La historia cambia también para los Sky Blues, que pasarán de ser una de las grandes historias de resistencia del futbol inglés a uno de los nuevos atractivos de la Premier League.

Con el boleto asegurado y el título de Championship en sus manos, el Coventry City ya mira hacia una temporada 2026-27 que exigirá refuerzos, estabilidad y una rápida adaptación. El primer objetivo será mantenerse en la élite.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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