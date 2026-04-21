Leicester City, del milagro al abismo: el campeón de la Liga Premier en 2016 acaba en la tercera división

El equipo llegó a abril condicionado por una deducción reglamentaria de seis puntos , sanción que alteró por completo su lucha por la permanencia.

A una década exacta de aquella gesta inolvidable, los Foxes sellaron su boleto a la League One , una división en la que solo han militado una vez en sus 142 años de historia .

Leicester City acaba de consumar una caída histórica. El club que conquistó la Premier League en la temporada 2015-16 , protagonizando uno de los títulos más improbables en la historia del futbol mundial, confirmó su descenso a la tercera categoría del futbol inglés tras empatar 2-2 ante Hull City .

Sin embargo, la dimensión del desplome no puede explicarse únicamente por una mala temporada. El caso del Leicester combina una serie de factores acumulados: errores de reclutamiento, ventas mal gestionadas, decisiones tardías en el banquillo, dependencia financiera del grupo propietario y una creciente desconexión entre la dirigencia y la plantilla.

El deterioro no nació con la sanción de 2026, ni con el descenso de 2023, ni con la campaña 2024/25; fue un proceso prolongado que terminó por vaciar al club de aquello que lo hizo único en 2016: su capacidad para detectar talento, competir por encima de sus recursos y sostener una identidad clara.

El contraste con su época dorada es brutal. Leicester arrancó la temporada 2015-16 con cuotas de 5000-1 para ser campeón, luego de haberse salvado del descenso en el curso anterior y apostar por un técnico cuestionado como Claudio Ranieri.

Lo que siguió fue una sorpresa monumental: una campaña de 81 puntos, con 23 victorias, 12 empates y solo tres derrotas, terminando con 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar.

Aquel equipo no se construyó desde la inversión masiva, sino desde una idea futbolística sólida, transiciones letales y un bloque defensivo que encontró estabilidad tras su primera portería en cero en el 1-0 ante Crystal Palace, punto de quiebre que impulsó al club a sumar 15 vallas invictas en total.

En el título de 2016, N’Golo Kanté, fichado desde Caen por 9 millones de euros, se convirtió en el mediocampista defensivo más influyente del torneo. Riyad Mahrez, adquirido por apenas 400 mil euros desde Le Havre, aportó 17 goles y 11 asistencias. Y Jamie Vardy, rescatado del futbol no profesional con Fleetwood Town, firmó 24 goles, incluidos tantos en 11 partidos consecutivos.