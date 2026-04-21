Leicester City, del milagro al abismo: el campeón de la Liga Premier en 2016 acaba en la tercera división

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Deportes
/ 21 abril 2026
    Leicester City, del milagro al abismo: el campeón de la Liga Premier en 2016 acaba en la tercera división
    El equipo inglés, que alcanzó la gloria hace 10 años, ahora tendrá que luchar por volver, primero a la Championship (Segunda División). FOTO: ESPECIAL

Aquel equipo que maravilló al mundo siendo el rey de Inglaterra hace una década es ahora un fantasma que se hunde cada vez más

Leicester City acaba de consumar una caída histórica. El club que conquistó la Premier League en la temporada 2015-16, protagonizando uno de los títulos más improbables en la historia del futbol mundial, confirmó su descenso a la tercera categoría del futbol inglés tras empatar 2-2 ante Hull City.

A una década exacta de aquella gesta inolvidable, los Foxes sellaron su boleto a la League One, una división en la que solo han militado una vez en sus 142 años de historia.

El equipo llegó a abril condicionado por una deducción reglamentaria de seis puntos, sanción que alteró por completo su lucha por la permanencia.

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Sin embargo, la dimensión del desplome no puede explicarse únicamente por una mala temporada. El caso del Leicester combina una serie de factores acumulados: errores de reclutamiento, ventas mal gestionadas, decisiones tardías en el banquillo, dependencia financiera del grupo propietario y una creciente desconexión entre la dirigencia y la plantilla.

El deterioro no nació con la sanción de 2026, ni con el descenso de 2023, ni con la campaña 2024/25; fue un proceso prolongado que terminó por vaciar al club de aquello que lo hizo único en 2016: su capacidad para detectar talento, competir por encima de sus recursos y sostener una identidad clara.

El contraste con su época dorada es brutal. Leicester arrancó la temporada 2015-16 con cuotas de 5000-1 para ser campeón, luego de haberse salvado del descenso en el curso anterior y apostar por un técnico cuestionado como Claudio Ranieri.

Lo que siguió fue una sorpresa monumental: una campaña de 81 puntos, con 23 victorias, 12 empates y solo tres derrotas, terminando con 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar.

Aquel equipo no se construyó desde la inversión masiva, sino desde una idea futbolística sólida, transiciones letales y un bloque defensivo que encontró estabilidad tras su primera portería en cero en el 1-0 ante Crystal Palace, punto de quiebre que impulsó al club a sumar 15 vallas invictas en total.

En el título de 2016, N’Golo Kanté, fichado desde Caen por 9 millones de euros, se convirtió en el mediocampista defensivo más influyente del torneo. Riyad Mahrez, adquirido por apenas 400 mil euros desde Le Havre, aportó 17 goles y 11 asistencias. Y Jamie Vardy, rescatado del futbol no profesional con Fleetwood Town, firmó 24 goles, incluidos tantos en 11 partidos consecutivos.

Sin embargo, en la campaña 2023-2024, inesperadamente, cayó al Championship (segunda división) y, pese a que recuperó la categoría la temporada siguiente, volvió a descender y ahora su pesadilla vive un nuevo capítulo.

Hoy, aquel cuento de hadas se ha transformado en una caída que quedará marcada como una de las más duras y simbólicas del futbol inglés.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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