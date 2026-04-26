Sebastian Sawe rompe récord mundial en Maratón de Londres: ¡Baja de las 2 horas!

El atletismo mundial vivió una jornada histórica este domingo 26 de abril de 2026, luego de que el keniano Sabastian Sawe rompiera el récord mundial del maratón en Londres y se convirtiera en el primer corredor en bajar oficialmente de la barrera de las dos horas en una prueba homologada. Sawe cruzó la meta del Maratón de Londres 2026 con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, una marca que pulverizó el anterior récord mundial de 2:00:35, establecido por el también keniano Kelvin Kiptum en 2023. Con ello, el africano no solo ganó una de las carreras más prestigiosas del calendario internacional, sino que abrió una nueva era para el fondo mundial.

Sabastian Sawe hace historia en el Maratón de Londres La actuación de Sawe tuvo un significado especial porque la barrera de las dos horas había sido uno de los grandes límites simbólicos del deporte. Eliud Kipchoge ya había corrido por debajo de ese registro en 2019, pero lo hizo en un evento no oficial y bajo condiciones controladas, por lo que no fue reconocido como récord mundial.

Esta vez, Sawe lo consiguió en una competencia oficial, sobre un recorrido válido y dentro del calendario internacional. El dominio africano fue absoluto en Londres. Detrás de Sawe terminó el etíope Yomif Kejelcha, quien también bajó de las dos horas en su debut en maratón al registrar 1:59:41. El podio lo completó el ugandés Jacob Kiplimo, con 2:00:28, por lo que los tres primeros lugares terminaron por debajo del récord anterior de Kiptum. Un récord mundial que cambia la historia del atletismo La marca de 1:59:30 coloca a Sabastian Sawe en un sitio reservado para los nombres más grandes del atletismo de fondo. El keniano rebajó en 65 segundos el registro anterior, una diferencia enorme para una disciplina en la que los récords suelen romperse por márgenes mínimos. El triunfo también confirma el crecimiento de Sawe dentro del maratón internacional. El corredor keniano llegó a Londres con grandes expectativas y respondió con una carrera histórica, en condiciones favorables y con un cierre determinante en los últimos kilómetros, donde logró sostener el ritmo necesario para concretar el primer sub-2 oficial. Londres también tuvo récord en la rama femenil La jornada en la capital británica fue redonda para el atletismo, ya que la etíope Tigst Assefa ganó la rama femenil con 2:15:41, marca que fue señalada como nuevo récord mundial en una carrera exclusivamente femenil.

Con ello, el Maratón de Londres 2026 quedó marcado como uno de los días más importantes en la historia de la distancia. Para Sabastian Sawe, la victoria en Londres no fue solo un triunfo individual, sino un golpe histórico para el deporte mundial. Desde este domingo, el maratón tiene una nueva frontera: la de los atletas que ya demostraron que correr 42.195 kilómetros en menos de dos horas es posible en una competencia oficial.

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