Sebastian Sawe rompe récord mundial en Maratón de Londres: ¡Baja de las 2 horas!

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 26 abril 2026
    Sebastian Sawe rompe récord mundial en Maratón de Londres: ¡Baja de las 2 horas!
    Sabastian Sawe hizo historia en el Maratón de Londres 2026 al ganar con récord mundial de 1:59:30 y convertirse en el primer atleta en bajar oficialmente de las dos horas. FOTO: EFE

El keniano ganó con 1:59:30, marca histórica que lo convirtió en el primer atleta en correr oficialmente los 42.195 kilómetros por debajo de las dos horas

El atletismo mundial vivió una jornada histórica este domingo 26 de abril de 2026, luego de que el keniano Sabastian Sawe rompiera el récord mundial del maratón en Londres y se convirtiera en el primer corredor en bajar oficialmente de la barrera de las dos horas en una prueba homologada.

Sawe cruzó la meta del Maratón de Londres 2026 con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, una marca que pulverizó el anterior récord mundial de 2:00:35, establecido por el también keniano Kelvin Kiptum en 2023.

Con ello, el africano no solo ganó una de las carreras más prestigiosas del calendario internacional, sino que abrió una nueva era para el fondo mundial.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/chivas-empata-ante-xolos-y-pierde-la-cima-pumas-es-el-superlider-del-clausura-2026-GG20265366

Sabastian Sawe hace historia en el Maratón de Londres

La actuación de Sawe tuvo un significado especial porque la barrera de las dos horas había sido uno de los grandes límites simbólicos del deporte.

Eliud Kipchoge ya había corrido por debajo de ese registro en 2019, pero lo hizo en un evento no oficial y bajo condiciones controladas, por lo que no fue reconocido como récord mundial.

Esta vez, Sawe lo consiguió en una competencia oficial, sobre un recorrido válido y dentro del calendario internacional.

El dominio africano fue absoluto en Londres. Detrás de Sawe terminó el etíope Yomif Kejelcha, quien también bajó de las dos horas en su debut en maratón al registrar 1:59:41.

El podio lo completó el ugandés Jacob Kiplimo, con 2:00:28, por lo que los tres primeros lugares terminaron por debajo del récord anterior de Kiptum.

Un récord mundial que cambia la historia del atletismo

La marca de 1:59:30 coloca a Sabastian Sawe en un sitio reservado para los nombres más grandes del atletismo de fondo. El keniano rebajó en 65 segundos el registro anterior, una diferencia enorme para una disciplina en la que los récords suelen romperse por márgenes mínimos.

El triunfo también confirma el crecimiento de Sawe dentro del maratón internacional. El corredor keniano llegó a Londres con grandes expectativas y respondió con una carrera histórica, en condiciones favorables y con un cierre determinante en los últimos kilómetros, donde logró sostener el ritmo necesario para concretar el primer sub-2 oficial.

Londres también tuvo récord en la rama femenil

La jornada en la capital británica fue redonda para el atletismo, ya que la etíope Tigst Assefa ganó la rama femenil con 2:15:41, marca que fue señalada como nuevo récord mundial en una carrera exclusivamente femenil.

Con ello, el Maratón de Londres 2026 quedó marcado como uno de los días más importantes en la historia de la distancia.

Para Sabastian Sawe, la victoria en Londres no fue solo un triunfo individual, sino un golpe histórico para el deporte mundial. Desde este domingo, el maratón tiene una nueva frontera: la de los atletas que ya demostraron que correr 42.195 kilómetros en menos de dos horas es posible en una competencia oficial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreras
resultados
Maratones

Localizaciones


Londres

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Martha Moncada encabeza delegación cultural de Coahuila durante actividades del Tianguis Turístico 2026 en Acapulco.

Coahuila participa en primera sesión de secretarios en Tianguis Turístico 2026
La ruta tendrá tarifa promocional, uso de tarjeta de Movilidad Integrada y salida al público durante la tarde.

Tren Felipe Ángeles inicia operaciones con viaje de Buenavista al AIFA
La Fiscalía General de Morelos confirmó la mañana del domingo la detención de Jorge Armando ‘N’, alcalde del municipio de Tlalnepantla.

Detienen a Jorge Armando ‘N’, alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por presuntos delitos sexuales

Al menos 329 menores que asisten a Cendi en Nuevo León registraron presencia de plomo en la sangre, al menos 83 niños presentaron niveles altos, según un estudio aplicado a mil 239 estudiantes de la Zona Metropolitana de Monterrey.

A 83 menores en Cendis de Nuevo León se les detecta altos niveles de plomo en la sangre
La agenda legislativa incluye reuniones sobre Banxico, seguridad, Marina y reforma en materia de feminicidios

Ernestina Godoy presentará en Senado plan de procuración de justicia 2026-2030
El presidente de Estados Unidos aprovechó para reprochar a la OTAN por no apoyar al país con la guerra con el Medio Oriente

Donald Trump descarta urgencia para un nuevo pacto con Irán
Detienen atentado en contra del presidente Trump en el hotel Washington Hilton

Trump asegura que la motivación de Cole Allen era ‘odio’ contra los cristianos
El senador Ignacio Mier informó en un comunicado que la Constitución es clara al establecer que la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Estado mexicano. FOTO: Cuartoscuro

Senado revisará si hubo una violación a la ley por caso de agentes de EU en Chihuahua