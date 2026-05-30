¡Histórico bicampeonato! PSG vence al Arsenal en penales y es campeón de la Champions League

El Paris Saint-Germain volvió a escribir una noche dorada en la Champions League. En una Final cargada de drama, tensión y resistencia, el conjunto francés venció 5-4 al Arsenal en la tanda de penales, después de igualar 1-1 en tiempo regular y prórroga, para conquistar su segunda Orejona consecutiva y confirmar su bicampeonato europeo. El golpe fue todavía más grande porque enfrente estaba un Arsenal que llegó invicto en la competencia y que soñaba con levantar la primera Champions League de su historia. Los ingleses pegaron temprano en el Puskás Aréna de Budapest con un gol de Kai Havertz apenas al minuto 6, tras una asistencia de Leandro Trossard, obligando al PSG a remar contra corriente desde el arranque.

La respuesta parisina llegó en el complemento. Al 65’, Ousmane Dembélé convirtió desde el punto penal, luego de una falta de Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia dentro del área. El empate encendió al campeón vigente, que empujó el partido hasta el alargue y encontró en la tanda de penales el camino para sostener su reinado.

Desde los 11 pasos, Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Beraldo marcaron para el PSG, mientras que Nuno Mendes falló su intento. El cuadro de Mikel Arteta respondió con Viktor Gyökeres, Declan Rice y Gabriel Martinelli, pero Eberechi Eze y Gabriel Magalhães erraron sus cobros, dejando el título en manos del cuadro francés con un 5-4 definitivo. Con este resultado, el PSG no sólo conquistó su segunda Champions League al hilo, también se convirtió en el segundo club en revalidar el título desde que el torneo adoptó el formato moderno de Champions League en 1992. El último equipo que había logrado el bicampeonato fue el Real Madrid, que no se conformó con dos y firmó un tricampeonato histórico entre 2016, 2017 y 2018 bajo el mando de Zinedine Zidane. Si se toma en cuenta toda la historia de la Copa de Europa y la Champions League, el PSG se une a una lista de nueve clubes que han logrado ganar títulos consecutivos: Real Madrid, Benfica, Inter de Milán, Ajax, Bayern Múnich, Liverpool, Nottingham Forest, Milan y ahora Paris Saint-Germain. La noche en Budapest dejó al Arsenal sin invicto y sin su primera Champions, pero confirmó al PSG como la nueva potencia dominante de Europa.

El equipo de Luis Enrique pasó de perseguir obsesivamente la Orejona a construir una era: dos títulos seguidos, un bicampeonato histórico y una generación que ya tiene lugar propio entre los grandes campeones del continente.

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