Muere Guillermo “Billy” Álvarez a los 80 años: el expresidente de Cruz Azul enfrentaba cargos por lavado de dinero

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    Muere Guillermo “Billy” Álvarez a los 80 años: el expresidente de Cruz Azul enfrentaba cargos por lavado de dinero
    Álvarez permanecía bajo custodia federal tras haber sido recluido en el penal del Altiplano, donde enfrentaba procesos judiciales por presuntos delitos financieros. FOTO: ESPECIAL

Los primeros reportes indican que el exdirectivo murió por complicaciones respiratorias en un hospital de Toluca

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como “Billy” Álvarez, expresidente de Cruz Azul y exdirector general de la Cooperativa La Cruz Azul, falleció este sábado a los 80 años, de acuerdo con los primeros reportes periodísticos.

Su muerte ocurre mientras permanecía bajo custodia federal y enfrentaba un proceso judicial relacionado con presuntos delitos financieros.

De acuerdo con reportes publicados este sábado, Álvarez murió durante la madrugada. Publimetro informó que el exdirectivo falleció en un hospital de Toluca por complicaciones respiratorias, mientras que otros reportes apuntan a que permanecía bajo custodia tras haber estado recluido en el penal federal del Altiplano.

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Hasta el momento, no se ha difundido un parte oficial de la familia, autoridades penitenciarias o la Cooperativa con mayores detalles del deceso.

¿Quién fue Guillermo “Billy” Álvarez?

“Billy” Álvarez fue una de las figuras más influyentes y polémicas en la historia reciente de Cruz Azul. Estuvo ligado al club y a la Cooperativa durante décadas, y asumió un papel central en la toma de decisiones tanto de la institución cementera como del equipo de futbol.

Bajo su gestión, Cruz Azul ganó la Liga en el Invierno 1997, aunque también vivió una larga sequía de títulos de liga que marcó la percepción de la afición sobre su administración.

Su salida del poder se dio en medio de una crisis interna en la Cooperativa La Cruz Azul, denuncias por presuntos malos manejos y una pugna legal que escaló durante varios años. El caso no solo impactó al club de la Liga MX, también sacudió a la cementera y a comunidades vinculadas con sus plantas.

¿Qué proceso judicial enfrentaba “Billy” Álvarez antes de morir?

Antes de su fallecimiento, Guillermo Álvarez enfrentaba acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de señalamientos vinculados con administración fraudulenta y defraudación fiscal, de acuerdo con reportes sobre su caso.

Álvarez fue detenido en enero de 2025 en la Ciudad de México, después de permanecer prófugo durante casi cinco años. Tras su captura, fue trasladado al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La Interpol había emitido una ficha roja para su búsqueda desde 2020.

Posteriormente, fue vinculado a proceso por un juez federal por delitos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero. Reportes judiciales señalaron que la Fiscalía investigaba presuntas irregularidades por más de 114 millones de pesos mediante empresas factureras o de operaciones simuladas.

En febrero de 2025, se informó que Álvarez fue hospitalizado en Toluca tras ser operado por una fractura de cadera. En ese momento, autoridades judiciales reportaron su estado como “delicado-estable” y se le concedió una suspensión provisional contra el auto de vinculación a proceso, aunque dicha medida no implicaba su libertad.

¿De qué murió Guillermo “Billy” Álvarez?

La versión más reciente difundida por medios mexicanos indica que Guillermo “Billy” Álvarez murió por complicaciones respiratorias mientras se encontraba hospitalizado en Toluca.

Sin embargo, al momento de esta actualización, no existe un comunicado oficial de la familia, de la Cooperativa Cruz Azul ni de autoridades federales que detalle el parte médico final.

Su salud ya había sido tema público desde febrero de 2025, cuando fue trasladado del Altiplano a un hospital del Estado de México para ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de cadera.

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En redes, las reacciones se dividieron entre mensajes que recordaron su peso histórico en Cruz Azul, comentarios sobre la etapa de finales perdidas y señalamientos por el proceso judicial que enfrentaba.

También surgieron publicaciones de aficionados que relacionaron su muerte con el cierre simbólico de una de las etapas más polémicas en la historia reciente de La Máquina.

Su fallecimiento pone punto final a la vida de uno de los personajes más controversiales del futbol mexicano y de la Cooperativa La Cruz Azul.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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