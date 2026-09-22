Javier Tebas responde a Mourinho y Real Madrid por la polémica arbitral del derbi

La polémica arbitral que dejó el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid sumó un nuevo capítulo después de que Javier Tebas, presidente de LaLiga, respondiera a los cuestionamientos realizados por José Mourinho y, posteriormente, a un comunicado del conjunto merengue. El partido disputado en el Estadio Metropolitano terminó con victoria del Atlético de Madrid, pero las decisiones del árbitro Miguel Ortiz se convirtieron en uno de los principales temas de conversación después del encuentro.

Mourinho mostró ante los medios una hoja con dos acciones que, desde su perspectiva, debieron terminar con tarjeta roja para jugadores del Atlético de Madrid. El técnico portugués cuestionó además que Ortiz, a sus 41 años, no cuente con gafete FIFA y puso sobre la mesa sus dudas respecto a la actuación arbitral. Las declaraciones provocaron una reacción de Tebas, quien utilizó sus redes sociales para rechazar la idea de que exista un trato arbitral dirigido contra el Real Madrid.

El dirigente señaló que los clubes pueden ser dirigidos tanto por árbitros internacionales como por colegiados que no cuentan con esa categoría y cuestionó la posibilidad de establecer un criterio distinto dependiendo del club involucrado. Tebas también hizo referencia a Real Madrid TV y a la narrativa de una supuesta conspiración contra el equipo blanco. Según el presidente de LaLiga, los cuestionamientos al arbitraje se han convertido en un argumento recurrente después de los partidos en los que el Real Madrid considera que alguna decisión lo perjudicó. La discusión también alcanzó al Atlético de Madrid. Un día después del derbi, el club rojiblanco publicó un video en redes sociales en el que una impresora mostraba una imagen de Mourinho acompañada de la frase “Stop acoso arbitral ya”. Tebas continuó con sus críticas y sostuvo que un error de un árbitro no constituye evidencia de una conspiración. También consideró que atribuir las situaciones del campeonato a una supuesta intervención contra el Real Madrid desvía la atención de otros aspectos relacionados con el rendimiento del equipo. La respuesta del Real Madrid llegó horas después. A través de un comunicado, el club calificó de “intolerable” la postura de Tebas y cuestionó que el presidente de LaLiga utilice sus canales personales para referirse públicamente al conjunto blanco.

El Real Madrid sostuvo que las declaraciones del dirigente representan ataques contra la institución y señaló que su responsabilidad debería centrarse en generar confianza en los organismos encargados de garantizar la imparcialidad de la competición. En el comunicado, el club también afirmó que Tebas ha convertido al Real Madrid en un objetivo recurrente de sus intervenciones públicas y consideró que sus declaraciones afectan la imagen de LaLiga y del futbol español. El intercambio deja abierta una nueva discusión entre el organismo que administra la competición y uno de sus principales clubes, esta vez a partir de las decisiones arbitrales del derbi madrileño.