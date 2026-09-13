Franco Mastantuono, lejos del Real Madrid, destrona a Messi y hace historia con Fiorentina

Franco Mastantuono escribió una nueva página en la historia del futbol argentino. El atacante de la Fiorentina marcó tres goles en la victoria 4-2 sobre el Venezia, por la cuarta jornada de la Serie A, y con apenas 19 años y 28 días se convirtió en el argentino más joven en conseguir un hat-trick en una de las cinco grandes ligas de Europa. El triplete también le permitió superar un récord que Lionel Messi conservaba desde 2007. La entonces estrella del Barcelona había conseguido tres anotaciones frente al Real Madrid, en el histórico empate 3-3 en el Camp Nou, cuando tenía 19 años y 259 días. Mastantuono logró la nueva marca 231 días antes que Messi, convirtiéndose además en el extranjero más joven en firmar un hat-trick en la Serie A.

La actuación del argentino tuvo un peso especial porque significó también la primera victoria de la Fiorentina en la temporada 2026-27. El conjunto viola había perdido sus tres primeros encuentros del campeonato ante Roma, Frosinone y Torino, pero encontró en Mastantuono al hombre capaz de cambiar la historia. El partido comenzó cuesta arriba para la Fiorentina, que recibió el primer golpe al minuto 22. Sin embargo, Mastantuono apareció en una ráfaga espectacular: marcó dos goles antes del descanso para darle la vuelta al marcador y encaminar el triunfo de su equipo. Ya en la segunda parte, Matteo Pellegrino amplió la ventaja para la Fiorentina, mientras que Mastantuono completó su noche soñada al minuto 84, cuando aprovechó un rebote del arquero Filip Stankovic para mandar el balón al fondo de la red. La pelota terminó golpeándole en el rostro antes de ingresar al arco. El triplete representa también un importante desahogo personal para el argentino, quien había llegado a la Fiorentina sin marcar en sus primeros partidos con el club. Su explosión ofensiva llegó justo cuando el equipo necesitaba una respuesta después de un comienzo complicado. EN LA CASA BLANCA NO PUDO Mastantuono llegó a Italia cedido por el Real Madrid para la temporada 2026-27, después de una primera campaña en España en la que no consiguió consolidarse como titular. El club español reporta que disputó 35 partidos en la temporada 2025-26, con tres goles, mientras que en LaLiga participó en 23 encuentros y marcó una anotación.

Su paso por Madrid estuvo marcado por la competencia interna y la falta de continuidad, por lo que la cesión a la Fiorentina representa una oportunidad para recuperar protagonismo y demostrar el talento que había mostrado desde su etapa en River Plate. Ahora, con un récord que pertenecía a Messi y una actuación de tres goles en la Serie A, Mastantuono vuelve a colocar su nombre entre las grandes promesas del futbol argentino. Su siguiente reto será mantener el nivel y confirmar que esta noche histórica no fue solamente un destello, sino el inicio de una nueva etapa en su carrera.