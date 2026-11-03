Policía investiga muerte de Jesús de Miguel tras choque en el Tenerife-Andorra

La muerte del futbolista Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, provocó la apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional de España, luego del fuerte choque que sufrió con el portero del FC Andorra, Jesús Owono, durante un encuentro de la Segunda División española disputado el lunes. El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife quedó a cargo de las diligencias, mientras que el caso pasó a supervisión judicial para determinar las circunstancias del incidente que terminó con el fallecimiento del atacante de 30 años. De acuerdo con información confirmada por la agencia EFE, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que cualquier muerte considerada no natural, incluso cuando ocurre accidentalmente, obliga a abrir una investigación judicial.

¿Qué investigan las autoridades por la muerte de Jesús de Miguel? Las pesquisas buscan reconstruir los acontecimientos registrados durante los últimos minutos del encuentro celebrado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, España, donde ambos equipos empataban 2-2. La jugada ocurrió durante el tiempo agregado, cuando Jesús de Miguel intentaba alcanzar un balón dividido y Jesús Owono salió de su área para disputar la pelota. El guardameta impactó violentamente al delantero, quien terminó desplomándose sobre el césped. El árbitro expulsó directamente al portero del Andorra por utilizar fuerza excesiva en la disputa del balón, mientras que los servicios médicos ingresaron inmediatamente para auxiliar al atacante, quien sufrió una parada cardiorrespiratoria. Después de recibir maniobras de reanimación, el futbolista recuperó el pulso y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos.

Sin embargo, su estado neurológico empeoró durante la madrugada y el Tenerife confirmó su fallecimiento a las 8 de la mañana. Fiscalía considera difícil que exista responsabilidad penal El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, señaló que considera “muy difícil” que la investigación derive en un proceso penal, debido a que el contacto entre los futbolistas ocurrió durante una acción propia del encuentro. El funcionario explicó que la jurisprudencia española contempla que las lesiones producidas durante la práctica deportiva generalmente no constituyen delitos, salvo situaciones particulares, como agresiones intencionales fuera de las acciones del juego. No obstante, será necesario revisar el acta arbitral y esperar las determinaciones del Comité de Disciplina Deportiva para establecer si la intervención del guardameta constituyó una acción peligrosa y qué consecuencias reglamentarias podría enfrentar. De manera paralela, la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tenerife abrió diligencias judiciales relacionadas con el fallecimiento. La Policía Nacional prepara el correspondiente atestado para documentar las circunstancias del choque. El futbol español despide al delantero del Tenerife La noticia provocó numerosas muestras de solidaridad hacia la familia del jugador y el conjunto tinerfeño, que comunicó el fallecimiento mediante un mensaje en sus plataformas oficiales. “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, expresó el Tenerife, que también solicitó respeto a la privacidad de los familiares del delantero. La Real Federación Española de Futbol anunció el aplazamiento de los encuentros de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina programados entre martes y jueves, mientras que la UEFA dispuso minutos de silencio en sus competencias durante la semana. Por su parte, el Tenerife solicitó aplazar su próximo compromiso de Liga ante Granada y prepara un homenaje en el Heliodoro Rodríguez López.

Mientras el futbol español continúa de luto, la investigación policial y las decisiones de los organismos deportivos determinarán las consecuencias legales y disciplinarias de una jugada que terminó en tragedia.