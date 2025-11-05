Lamine Yamal, el jugador menor de 20 años más valioso del mundo según el CIES

Fútbol Internacional
/ 5 noviembre 2025
    Lamine Yamal, el jugador menor de 20 años más valioso del mundo según el CIES
    Con solo 18 años, Yamal también supera a Haaland y Bellingham en valor de mercado. FOTO: ESPECIAL

El extremo del FC Barcelona encabeza el ranking global de jóvenes con mayor valor de mercado, superando ampliamente al resto de futbolistas sub-20

El ascenso de Lamine Yamal continúa marcando la pauta en el fútbol europeo. El Observatorio de Fútbol CIES dio a conocer su más reciente informe sobre los jugadores menores de 20 años más valiosos del planeta y el atacante del FC Barcelona aparece en la cima de la lista, con una valoración estimada cercana a los 350 millones de euros, convirtiéndose en el futbolista sub-20 más caro del mundo por proyección, rendimiento y potencial.

METODOLOGÍA DEL CIES

El estudio del CIES Football Observatory considera variables como minutos disputados, nivel de competencia, impacto en resultados, progresión en el club, edad, posición en el campo y escenario contractual.

A partir de ello, el organismo genera un valor de mercado estimado que no necesariamente corresponde a una cláusula o monto de transferencia, sino a una proyección estadística fundamentada en desempeño y proyección futura.

POR QUÉ LAMINE YAMAL ENCABEZA LA LISTA

A sus 17 años, Yamal se consolidó como titular en el Barcelona, disputando partidos clave en Liga, Champions y Selección Española.

Su capacidad para desequilibrar, su lectura de juego y la madurez con la que compite frente a defensores experimentados lo han colocado como uno de los talentos generacionales del fútbol europeo.

Además, su irrupción fue inmediata: debutó y se mantuvo, algo poco usual en jugadores tan jóvenes. Su impacto mediático y comercial también influye en su valoración, pues está llamado a ser figura global en los próximos años.

QUIÉNES COMPLETAN EL TOP

Según este mismo reporte, detrás de Yamal aparecen otros jóvenes de gran proyección, como el brasileño Estêvão Willian, el defensa Pau Cubarsí —también del Barça— y el argentino Franco Mastantuono, cuya cotización supera los 100 millones de euros.

Sin embargo, ninguno se acerca a la proyección económica que hoy representa el nacido en Esplugues de Llobregat.

IMPLICACIONES PARA EL FUTURO

El Barcelona considera a Yamal como piedra angular de su proyecto a largo plazo. Su alta valoración refuerza la postura del club de blindarlo con contratos sólidos y proyectos deportivos que lo mantengan en la élite blaugrana.

En un mercado donde los fichajes de jóvenes cada vez alcanzan cifras desorbitadas, Yamal se ha convertido en el símbolo de una nueva generación en el fútbol mundial.

