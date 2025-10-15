Premio Golden Boy: dejan fuera de la lista a Lamine Yamal

/ 15 octubre 2025
    Premio Golden Boy: dejan fuera de la lista a Lamine Yamal
    El más reciente ganador de trofeo Golden Boy es el mismo Lamine Yamal, pero no podrá repetir. FOTO: ESPECIAL

El galardón se entrega en diciembre al mejor futbolista menor de 21 años; otro barcelonista podría ganarlo

El premio Golden Boy, que distingue al mejor futbolista menor de 21 años que milita en Europa, será entregado en diciembre. Sin embargo, ya se dio a conocer la lista de 25 nominados, la cual generó polémica por la ausencia de Lamine Yamal, una de las jóvenes figuras más brillantes del futbol internacional.

La controversia surgió cuando los aficionados notaron que el nombre del delantero español no aparecía entre los candidatos, pese a su destacada actuación con el Barcelona y la Selección de España, además de haber cumplido recientemente los 18 años.

La razón es simple: el reglamento del certamen impide que un jugador gane el galardón en más de una ocasión. Yamal ya se llevó el Golden Boy en 2024, por lo que no puede volver a ser considerado. Esa es la explicación oficial de su ausencia, aunque muchos fanáticos reaccionaron con sorpresa antes de conocer los motivos.

Entre los 25 candidatos que sí aparecen en la lista destacan nombres como Pau Cubarsí, Jobe Bellingham, Dean Huijsen, Franco Mastantuono, Arda Güler y Désiré Doué, todos ellos considerados fuertes aspirantes al premio.

De hecho, la afición y la prensa internacional colocan como favorito a Désiré Doué, quien brilló con el Paris Saint-Germain durante la última temporada, conquistando la Liga, Copa y Champions League, con actuaciones determinantes en cada torneo.

Creado por el diario italiano Tuttosport, el Golden Boy se ha consolidado como uno de los reconocimientos más prestigiosos del futbol juvenil europeo. Cada año, periodistas especializados eligen al ganador, lo que refuerza su relevancia en el panorama internacional.

A lo largo de su historia, este galardón ha sido un trampolín para futuras estrellas del balompié mundial como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Pedri González. La lista actual, una vez más, refleja el talento emergente que promete marcar el futuro del futbol europeo.

LOS NOMINADOS

Pau Cubarsí (Barcelona)

Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Kenan Yildiz (Juventus)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Arda Güler (Real Madrid)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Ethan Nwaneri (Arsenal)

Jorrel Hato (Chelsea)

Geovany Quenda (Sporting / Chelsea)

Leny Yoro (Manchester United)

Senny Mayulu (Paris Saint-Germain)

Nico O’Reilly (Manchester City)

Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

Victor Froholdt (Porto)

Lucas Bergvall (Tottenham)

Archie Gray (Tottenham)

Mamadou Sarr (Strasbourg)

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

