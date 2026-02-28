Lamine Yamal hace historia en LaLiga con su primer hat-trick en la goleada del Barcelona al Villarreal
El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en la jornada 26 de la LaLiga al imponerse 4-1 al Villarreal CF en el Camp Nou, en un partido que tuvo como protagonista absoluto a Lamine Yamal.
El extremo español firmó el primer hat-trick de su carrera profesional y confirmó su crecimiento como una de las grandes figuras del futbol europeo.
Yamal abrió el marcador al minuto 28 tras una recuperación alta del conjunto blaugrana y una definición precisa ante el arquero rival. Apenas nueve minutos después amplió la ventaja con una jugada individual desde la banda derecha, mostrando velocidad y técnica en el uno contra uno.
Villarreal reaccionó al inicio del complemento con el descuento de Pape Gueye al 49’, pero el impulso visitante fue frenado por el propio Yamal, quien al 69’ completó su triplete con una definición tras pase filtrado.
En tiempo añadido, Robert Lewandowski sentenció el 4-1 definitivo para sellar una actuación colectiva contundente. Con este resultado, el Barcelona llegó a 64 puntos y se mantiene en la cima de la clasificación, ampliando su ventaja en la pelea por el título.
El hat-trick de Yamal, además de ser su primero como profesional, lo coloca entre los jugadores más jóvenes en lograr un triplete en la historia reciente del campeonato.
El triunfo no solo refuerza la candidatura del Barcelona al título de LaLiga 2025-26, con 64 puntos, cuatro por encima del Real Madrid (60), sino que también consolida a Yamal como pieza clave en el esquema ofensivo del equipo en un momento decisivo de la temporada.