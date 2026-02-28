Lamine Yamal hace historia en LaLiga con su primer hat-trick en la goleada del Barcelona al Villarreal

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en la jornada 26 de la LaLiga al imponerse 4-1 al Villarreal CF en el Camp Nou, en un partido que tuvo como protagonista absoluto a Lamine Yamal.

El extremo español firmó el primer hat-trick de su carrera profesional y confirmó su crecimiento como una de las grandes figuras del futbol europeo.

Yamal abrió el marcador al minuto 28 tras una recuperación alta del conjunto blaugrana y una definición precisa ante el arquero rival. Apenas nueve minutos después amplió la ventaja con una jugada individual desde la banda derecha, mostrando velocidad y técnica en el uno contra uno.

