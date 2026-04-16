Leo Messi compra la UE Cornellà: El astro adquiere el club de Tercera RFEF en Barcelona

Lionel Messi volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolera, pero ahora fuera de la cancha. Este jueves, la UE Cornellà hizo oficial que el astro argentino formalizó la adquisición del club catalán, convirtiéndose en el nuevo propietario de la institución del Baix Llobregat, una noticia que ya provoca ruido en España por el peso mediático del exjugador del Barcelona y actual figura del Inter Miami.

La operación tiene un fuerte componente simbólico y estratégico. De acuerdo con el propio club, la llegada de Messi refuerza su relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y del talento local en Catalunya, una región con la que mantiene una conexión especial desde su histórica etapa como futbolista blaugrana.

La intención, según reportes publicados este mismo día, es impulsar un proyecto a largo plazo con bases en la sostenibilidad, el arraigo y la ambición deportiva.