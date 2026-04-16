Leo Messi compra la UE Cornellà: El astro adquiere el club de Tercera RFEF en Barcelona
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Messi fue anunciado este jueves como nuevo propietario del club catalán que compite en el quinto nivel del futbol español, en una operación que reaviva su vínculo con Barcelona
Lionel Messi volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolera, pero ahora fuera de la cancha. Este jueves, la UE Cornellà hizo oficial que el astro argentino formalizó la adquisición del club catalán, convirtiéndose en el nuevo propietario de la institución del Baix Llobregat, una noticia que ya provoca ruido en España por el peso mediático del exjugador del Barcelona y actual figura del Inter Miami.
La operación tiene un fuerte componente simbólico y estratégico. De acuerdo con el propio club, la llegada de Messi refuerza su relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y del talento local en Catalunya, una región con la que mantiene una conexión especial desde su histórica etapa como futbolista blaugrana.
La intención, según reportes publicados este mismo día, es impulsar un proyecto a largo plazo con bases en la sostenibilidad, el arraigo y la ambición deportiva.
Para dimensionar el movimiento, el Cornellà actualmente compite en el Grupo V de la Tercera RFEF, categoría que corresponde al quinto escalón del sistema español.
Aparece en el tercer lugar de su grupo con 55 puntos tras 30 jornadas, por detrás del Manresa y del Badalona, por lo que aún se mantiene en zona de promoción y con aspiraciones de seguir escalando.
Más allá de la categoría, el Cornellà presume una identidad muy marcada en el futbol catalán. Fundado en 1951, el club ha ganado reconocimiento por su trabajo de cantera y por haber sido parte del desarrollo de futbolistas que después llegaron a la élite.
Nombres como David Raya, Jordi Alba, Gerard Martín, Javi Puado, Keita Baldé, Aitor Rubial e Ilie Sánchez, una carta de presentación que explica por qué un proyecto así puede resultar atractivo para Messi.
El paso tiene además un valor emocional: no se trata de cualquier club en Europa, sino de una institución de Catalunya, territorio donde construyó buena parte de su carrera y de su identidad futbolística.
Con este movimiento, Messi no solo suma un activo deportivo a su carrera empresarial. También coloca a la UE Cornellà bajo un reflector global que difícilmente habría tenido en una categoría semiprofesional.