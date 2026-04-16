Leo Messi compra la UE Cornellà: El astro adquiere el club de Tercera RFEF en Barcelona

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 16 abril 2026
    Leo Messi compra la UE Cornellà: El astro adquiere el club de Tercera RFEF en Barcelona
    Lionel Messi dio un paso fuera de las canchas al convertirse en nuevo propietario de la UE Cornellà, club catalán de la quinta división española. FOTOS: ESPECIAL

Messi fue anunciado este jueves como nuevo propietario del club catalán que compite en el quinto nivel del futbol español, en una operación que reaviva su vínculo con Barcelona

Lionel Messi volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolera, pero ahora fuera de la cancha. Este jueves, la UE Cornellà hizo oficial que el astro argentino formalizó la adquisición del club catalán, convirtiéndose en el nuevo propietario de la institución del Baix Llobregat, una noticia que ya provoca ruido en España por el peso mediático del exjugador del Barcelona y actual figura del Inter Miami.

La operación tiene un fuerte componente simbólico y estratégico. De acuerdo con el propio club, la llegada de Messi refuerza su relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y del talento local en Catalunya, una región con la que mantiene una conexión especial desde su histórica etapa como futbolista blaugrana.

La intención, según reportes publicados este mismo día, es impulsar un proyecto a largo plazo con bases en la sostenibilidad, el arraigo y la ambición deportiva.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/murio-alejandro-burillo-azcarraga-quien-era-el-impulsor-de-javier-aguirre-y-pieza-clave-para-el-mundial-2026-OF20072158

Para dimensionar el movimiento, el Cornellà actualmente compite en el Grupo V de la Tercera RFEF, categoría que corresponde al quinto escalón del sistema español.

Aparece en el tercer lugar de su grupo con 55 puntos tras 30 jornadas, por detrás del Manresa y del Badalona, por lo que aún se mantiene en zona de promoción y con aspiraciones de seguir escalando.

Más allá de la categoría, el Cornellà presume una identidad muy marcada en el futbol catalán. Fundado en 1951, el club ha ganado reconocimiento por su trabajo de cantera y por haber sido parte del desarrollo de futbolistas que después llegaron a la élite.

Nombres como David Raya, Jordi Alba, Gerard Martín, Javi Puado, Keita Baldé, Aitor Rubial e Ilie Sánchez, una carta de presentación que explica por qué un proyecto así puede resultar atractivo para Messi.

El paso tiene además un valor emocional: no se trata de cualquier club en Europa, sino de una institución de Catalunya, territorio donde construyó buena parte de su carrera y de su identidad futbolística.

Con este movimiento, Messi no solo suma un activo deportivo a su carrera empresarial. También coloca a la UE Cornellà bajo un reflector global que difícilmente habría tenido en una categoría semiprofesional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol internacional

Localizaciones


Barcelona

Personajes


Lionel Messi

Organizaciones


FC Barcelona

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
CIUDAD DE MÉXICO, 16ABRIL2026.- Víctor Rodríguez Padilla, Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex); Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina (Semar); Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía (SENER); Marina Robles García, secretaría de biodiversidad y restauración ambiental y Rosaura Ruiz Gutiérrez, ofrecieron conferencia de prensa en las instalaciones de la SENER. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Pemex confirma que derrame en Golfo de México fue por fuga en ducto; separan a 3 de su cargo

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, ofreció conferencia para anunciar la incorporación de Citlalli Hernández, quien recientemente renunció a la Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández dirigirá Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027 tras dejar Secretaría de las Mujeres
Sinaloa atraviesa una crisis de violencia por la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Caen en Sinaloa 5 de los ‘chapitos’
El año pasado se determinó el no ejercicio de acción penal por el caso, lo que fue impugnado por las víctimas.

Busca FGR que juez revoque cierre en caso Luz del Mundo
Autoridades descartaron que el hecho generara un riesgo para los ciudadanos o trabajadores de la refinería.

Reportan estruendo y llamas en refinería de Tula; Pemex lo califica como ‘incidente menor’
Si tu hijo está inscrito en la Beca Rita Cetina para primaria, necesitarás reunir ciertos documentos para recibir la tarjeta del Bienestar.

Beca Rita Cetina 2026: documentos clave para recoger la tarjeta del Bienestar
Alejandro Burillo dejó huella en el futbol mexicano al impulsar la estructura de la Selección Mexicana y abrirle a Javier Aguirre la puerta del banquillo nacional.

Murió Alejandro Burillo Azcárraga: Quién era el impulsor de Javier Aguirre y pieza clave para el Mundial 2026
¿Qué hacer en Saltillo? Las Guerreras K-Pop, Juan Soler en el teatro, ballet con Cri-Cri y mucho más

¿Qué hacer en Saltillo? Las Guerreras K-Pop, Juan Soler en el teatro, ballet con Cri-Cri y mucho más