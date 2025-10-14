Lewandowski se pierde el Clásico: dura baja para el Barcelona ante el Real Madrid

El FC Barcelona confirmó este martes que Robert Lewandowski presenta una rotura en el bíceps femoral del muslo izquierdo, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas entre cuatro y seis semanas.

El percance se produjo durante la concentración de la selección de Polonia, y tras las pruebas médicas realizadas en la Ciudad Deportiva, el diagnóstico fue contundente: el delantero no estará disponible para el Clásico ante el Real Madrid, previsto para el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

De acuerdo con reportes de Reuters y ESPN Deportes, el polaco podría regresar a la actividad hasta mediados de noviembre, dependiendo de su evolución.

El Barcelona, que no ha ofrecido un parte médico con tiempos específicos, confía en que el goleador de 36 años pueda reaparecer antes de los duelos decisivos de la Champions League.