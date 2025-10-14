Lewandowski se pierde el Clásico: dura baja para el Barcelona ante el Real Madrid

Fútbol Internacional
/ 14 octubre 2025
    Lewandowski se pierde el Clásico: dura baja para el Barcelona ante el Real Madrid
    La lesión de Lewandowski llega en un momento clave previo al duelo ante el Real Madrid. FOTO: AP

El delantero polaco sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral y no estará disponible para el Clásico del 26 de octubre ante el Real Madrid

El FC Barcelona confirmó este martes que Robert Lewandowski presenta una rotura en el bíceps femoral del muslo izquierdo, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas entre cuatro y seis semanas.

El percance se produjo durante la concentración de la selección de Polonia, y tras las pruebas médicas realizadas en la Ciudad Deportiva, el diagnóstico fue contundente: el delantero no estará disponible para el Clásico ante el Real Madrid, previsto para el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

De acuerdo con reportes de Reuters y ESPN Deportes, el polaco podría regresar a la actividad hasta mediados de noviembre, dependiendo de su evolución.

El Barcelona, que no ha ofrecido un parte médico con tiempos específicos, confía en que el goleador de 36 años pueda reaparecer antes de los duelos decisivos de la Champions League.

UNA NUEVA BAJA EN UN EQUIPO GOLPEADO

La lesión de Lewandowski se suma a una lista preocupante en el conjunto blaugrana, que también incluye a Raphinha y Dani Olmo, ambos con molestias musculares.

Con este panorama, Hansi Flick se ve obligado a improvisar en el frente ofensivo para el partido más mediático del futbol español.

Entre las alternativas, se contempla utilizar a Ferran Torres como centrodelantero, o apostar por la juventud de Lamine Yamal y Fermín López, quienes podrían asumir mayor protagonismo.

Medios catalanes como AS y Barça Blaugranes destacan que el cuerpo técnico trabaja en un esquema más dinámico y menos dependiente de un “9” fijo.

IMPACTO EN EL CLÁSICO

La ausencia del polaco, autor de varios goles decisivos en el arranque de temporada, representa una baja sensible en la definición del Barcelona.

Sin su máximo referente ofensivo, el equipo perderá presencia en el área rival y poder aéreo, lo que obligará a Flick a apostar por movilidad y presión alta para contrarrestar la solidez del Real Madrid.

El Clásico del 26 de octubre marcará un punto clave en LaLiga 2025-26, y la baja de Lewandowski cambia por completo el panorama para el conjunto culé.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

