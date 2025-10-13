¡Histórico!: Cabo Verde asegura su primer boleto al Mundial 2026 tras vencer a Eswatini

Fútbol Internacional
/ 13 octubre 2025
    ¡Histórico!: Cabo Verde asegura su primer boleto al Mundial 2026 tras vencer a Eswatini
    Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó el logro de Cabo Verde y su impacto en el desarrollo del fútbol en el país. FOTO: AP

Con esto, se convierte en la tercera debutante confirmada del torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y se suma a la lista de selecciones africanas que ya aseguraron su participación

Cabo Verde logró este lunes su clasificación histórica para la Copa Mundial de la FIFA 2026 al vencer 3-0 a Eswatini y ganar el Grupo D de las eliminatorias africanas. Con este resultado, el archipiélago asegura una de las nueve plazas directas del continente y se convierte en el segundo país más pequeño por población en disputar un Mundial, después de Islandia en 2018.

El equipo de Cabo Verde, conocido como los Tiburones Azules, necesitaba una victoria para garantizar su boleto, aunque también podía avanzar con una derrota si Camerún no superaba a Angola, situación que no se dio tras el empate 0-0 de los cameruneses en casa. La diferencia final de cuatro puntos dejó a Cabo Verde en la primera posición del grupo.

Los goles llegaron en la segunda mitad: Dailon Livramento abrió el marcador al minuto 48, Willy Semedo amplió la ventaja a los 54, y Stopira cerró la cuenta en el tiempo de descuento. La celebración en el Estadio Nacional fue inmediata, con los hinchas cantando y los jugadores festejando sobre el terreno de juego.

“Qué momento histórico. Felicitaciones a todos en Cabo Verde por llegar a la Copa Mundial de la FIFA por primera vez. Su bandera ondeará y su himno se escuchará en la mayor Copa Mundial de la historia”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un mensaje de video. Destacó además el trabajo del país en el desarrollo del fútbol y el impacto que la clasificación tendrá sobre las nuevas generaciones de aficionados.

Cabo Verde se convierte en la tercera selección debutante confirmada para el Mundial 2026, después de Jordania y Uzbekistán, que aseguraron su pase en las eliminatorias de Asia en junio pasado. El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero con un campo ampliado de 48 equipos.

En otros resultados de las eliminatorias africanas, Mauricio y Libia empataron 0-0 en el Grupo D, mientras que en el Grupo C Lesoto venció 1-0 a Zimbabue. En el Grupo H, Túnez cerró su campaña con un triunfo 3-0 sobre Namibia, asegurando el primer lugar con 28 puntos, 13 más que su escolta. En el mismo grupo, Guinea Ecuatorial empató 1-1 con Liberia, y Santo Tomé y Príncipe ganó 1-0 a Malaui, consiguiendo su primer triunfo.

Con estas victorias y empates, África confirma a varias de sus representantes rumbo al Mundial 2026, incluyendo a Ghana, que se unió a Túnez, Argelia, Egipto y Marruecos como los primeros clasificados del continente.

Temas


Futbol
resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


África

Organizaciones


FIFA

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

