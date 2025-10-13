¡Histórico!: Cabo Verde asegura su primer boleto al Mundial 2026 tras vencer a Eswatini

Cabo Verde logró este lunes su clasificación histórica para la Copa Mundial de la FIFA 2026 al vencer 3-0 a Eswatini y ganar el Grupo D de las eliminatorias africanas. Con este resultado, el archipiélago asegura una de las nueve plazas directas del continente y se convierte en el segundo país más pequeño por población en disputar un Mundial, después de Islandia en 2018.

El equipo de Cabo Verde, conocido como los Tiburones Azules, necesitaba una victoria para garantizar su boleto, aunque también podía avanzar con una derrota si Camerún no superaba a Angola, situación que no se dio tras el empate 0-0 de los cameruneses en casa. La diferencia final de cuatro puntos dejó a Cabo Verde en la primera posición del grupo.

TE PUEDE INTERESAR: El mensaje de Gilberto Mora tras el Mundial Sub-20: fe y aprendizaje

Los goles llegaron en la segunda mitad: Dailon Livramento abrió el marcador al minuto 48, Willy Semedo amplió la ventaja a los 54, y Stopira cerró la cuenta en el tiempo de descuento. La celebración en el Estadio Nacional fue inmediata, con los hinchas cantando y los jugadores festejando sobre el terreno de juego.