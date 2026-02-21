Donald Trump pide a Cristiano Ronaldo en EU y lo llama el mejor de todos los tiempos

Fútbol Internacional
/ 21 febrero 2026
    Donald Trump pide a Cristiano Ronaldo en EU y lo llama el mejor de todos los tiempos
    Donald Trump envió un mensaje público a Cristiano Ronaldo, a quien calificó como el mejor futbolista de todos los tiempos y aseguró que lo quieren en Estados Unidos. FOTO: ESPECIAL

El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje dirigido al astro portugués, asegurando que ‘lo necesitan’ y desatando especulaciones sobre la MLS y el Mundial 2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo del futbol al publicar un mensaje dirigido directamente a Cristiano Ronaldo, en el que lo calificó como “el mejor de todos los tiempos” y expresó que lo necesitan en Estados Unidos.

El video, difundido en su cuenta de TikTok, muestra a Trump hablando a cámara: “Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en Estados Unidos. Apúrate, te necesitamos rápido”.

La pieza se acompañó de imágenes creadas con inteligencia artificial en las que el mandatario y Ronaldo aparecen dominando un balón dentro del Despacho Oval de la Casa Blanca, lo que ha potenciado su viralización en redes.

La declaración del presidente ha generado especulación entre aficionados y analistas sobre a qué se refiere Trump exactamente.

Algunos sostienen que la invitación podría estar ligada a un interés en ver al astro portugués sumarse a la MLS, liga que ha ganado protagonismo en Estados Unidos y donde actualmente juega Lionel Messi con el Inter Miami.

Otros interpretes han apuntado que el mensaje podría aludir al Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, y donde la presencia de figuras como Ronaldo elevaría aún más la atención global en la competición.

La publicación de este mensaje se da meses después de que Cristiano Ronaldo, considerado uno de los futbolistas más laureados de todos los tiempos, con títulos en múltiples ligas europeas y cinco Balones de Oro, visitara la Casa Blanca en noviembre de 2025, invitado por Trump durante una cena oficial con líderes internacionales.

En esa ocasión, el jugador portugués y el mandatario interactuaron públicamente, reforzando una relación mediática que ha llamado la atención de fanáticos y medios en todo el mundo.

