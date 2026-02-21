Donald Trump pide a Cristiano Ronaldo en EU y lo llama el mejor de todos los tiempos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo del futbol al publicar un mensaje dirigido directamente a Cristiano Ronaldo, en el que lo calificó como “el mejor de todos los tiempos” y expresó que lo necesitan en Estados Unidos.

El video, difundido en su cuenta de TikTok, muestra a Trump hablando a cámara: “Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en Estados Unidos. Apúrate, te necesitamos rápido”.

La pieza se acompañó de imágenes creadas con inteligencia artificial en las que el mandatario y Ronaldo aparecen dominando un balón dentro del Despacho Oval de la Casa Blanca, lo que ha potenciado su viralización en redes.

