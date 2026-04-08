Liverpool se hunde en París: PSG lo vence 2-0 y Arne Slot queda contra las cuerdas en Champions

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Fútbol Internacional
/ 8 abril 2026
    Liverpool se hunde en París: PSG lo vence 2-0 y Arne Slot queda contra las cuerdas en Champions
    Liverpool salió golpeado del Parc des Princes tras caer 2-0 ante el PSG en la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League, un resultado que aumentó la presión sobre Arne Slot y dejó dudas sobre el futuro inmediato de los Reds. FOTO: AP

Liverpool cayó en el Parc des Princes, Ida de los Cuartos de Final, este resultado que aumenta la presión sobre Arne Slot; Mohamed Salah no jugó y el nombre de Xabi Alonso vuelve a rondar como opción futura para el banquillo red

La noche europea en París dejó más dudas que respuestas para Liverpool. El conjunto inglés perdió 2-0 ante el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes, en la Ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, y la derrota golpea de lleno el proyecto de Arne Slot, quien llegó al compromiso ya bajo presión tras los recientes tropiezos del club.

El minuto a minuto que compartiste confirma un duelo en el que los Reds nunca encontraron reacción real y terminaron ampliamente superados.

PSG pegó temprano con un tanto de Désiré Doué al minuto 11 y después sentenció en la segunda parte con la anotación de Khvicha Kvaratskhelia al 65’, en un partido en el que Liverpool sufrió sin balón, concedió demasiados espacios y no logró cambiar la dinámica ni con los ajustes desde el banquillo.

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Reportes del partido señalan que el cuadro inglés no registró disparos a puerta y apenas tuvo 30 por ciento de posesión, una señal clara de la superioridad parisina en la capital francesa.

Salah no jugó y Liverpool manda una señal preocupante

Uno de los datos que más llamaron la atención fue la ausencia de Mohamed Salah en el desarrollo del partido. El egipcio, cuyo adiós al club al final de la temporada ya fue reconocido públicamente por el propio Slot, se quedó sin minutos en una noche en la que Liverpool necesitaba peso ofensivo y liderazgo.

En la previa, se sabía que Salah afronta sus últimos meses en Anfield, por lo que su suplencia en una cita de este tamaño alimenta todavía más la tensión alrededor del club.

Arne Slot, cada vez más presionado tras otra noche gris

La derrota en París no llega en un vacío. Liverpool venía de una goleada 4-0 ante Manchester City en la FA Cup, resultado que ya había dejado muy tocado a Slot.

En días previos, el propio técnico reconoció la necesidad de evitar otra caída contundente, mientras que el entorno del club ya discutía su futuro tras una campaña marcada por 15 derrotas y una irregularidad impropia de un aspirante grande en Inglaterra y Europa.

Con este nuevo golpe, la eliminatoria queda cuesta arriba antes de la vuelta en Anfield, pero también se encienden las versiones sobre un posible cambio de timón si el equipo no reacciona.

El nombre de Xabi Alonso vuelve a aparecer en el radar mediático por su vínculo histórico con Liverpool y porque, tras salir de Real Madrid en enero de 2026, quedó nuevamente disponible en el mercado.

Liverpool todavía tiene 90 minutos para intentar rescatar la serie, pero la imagen mostrada en el Parc des Princes deja una sensación dura: PSG fue mejor, Salah ni siquiera entró al campo y Arne Slot quedó más cerca del abismo que de una noche de redención.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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