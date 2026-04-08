Álvaro Fidalgo brilla con el Real Betis ante Braga: Empate clave en la Ida de Cuartos de Europa League

El Real Betis dio un paso importante en Portugal al salir con un empate 1-1 ante el Braga en la Ida de los Cuartos de Final de la Europa League, resultado que mantiene abierta la eliminatoria y que deja todo para definirse en la vuelta, ya en territorio sevillano. Para la afición mexicana, el partido tuvo un atractivo especial por la presencia de Álvaro Fidalgo, mediocampista naturalizado mexicano, quien apareció en el once inicial de Manuel Pellegrini y volvió a tener protagonismo en una noche europea. El arranque del encuentro fue complicado para el conjunto verdiblanco. Braga golpeó muy temprano con el tanto de Florian Grillitsch, apenas al minuto 4, en una jugada a balón parado que sorprendió al cuadro andaluz y lo obligó a remar contracorriente desde el inicio.

Betis tardó en asentarse, pero poco a poco comenzó a reaccionar y encontró mejores sensaciones antes del descanso. En ese contexto, Fidalgo fue parte del intento bético por recuperar el control en la mitad de la cancha. El exjugador del América fue titular en el mediocampo y se mantuvo sobre la cancha hasta el minuto 62, cuando Pellegrini ajustó piezas en busca de mayor equilibrio físico para cerrar el partido. Su actuación volvió a colocarlo en el radar, especialmente por el interés que existe en México sobre su presente europeo tras su regreso al Betis y su reciente aparición con la Selección Mexicana. Fidalgo, presente en una noche de resistencia del Betis Después del golpe inicial, el cuadro español encontró premio en la segunda mitad. Abde provocó un penalti y Cucho Hernández convirtió desde los 11 pasos al minuto 60 para sellar el 1-1, un marcador que el propio Pellegrini consideró positivo, aunque lejos de ser definitivo para pensar en Semifinales.

El empate le permite al Betis llegar con vida y con margen de maniobra al compromiso de vuelta, donde buscará aprovechar su localía para completar la tarea. Pellegrini dejó claro tras el encuentro que su equipo deberá mejorar para cerrar la serie, al señalar que el 1-1 “es un buen resultado, aunque no determinante”. Betis salvó una noche compleja en Braga, y en esa historia también apareció Fidalgo, quien sumó otra titularidad en un escenario de máxima exigencia continental.

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