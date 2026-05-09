¡Locura en el futbol de Europa! Aficionados invaden la cancha y arruinan el festejo de título del Slavia en el Clásico de Praga

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    ¡Locura en el futbol de Europa! Aficionados invaden la cancha y arruinan el festejo de título del Slavia en el Clásico de Praga
    Aficionados del Slavia de Praga invadieron la cancha antes del final del clásico ante Sparta, provocando la suspensión del partido que podía definir el título de la liga checa. FOTO: ESPECIAL

El Slavia de Praga vencía 3-2 al Sparta de Praga y estaba a segundos de coronarse en la Liga de República Checa, pero sus propios aficionados invadieron el campo, lanzaron bengalas y provocaron la suspensión del partido

El clásico entre Slavia de Praga y Sparta de Praga, uno de los duelos más intensos del futbol checo, terminó convertido en una escena de caos y violencia que dejó en pausa la definición del título de liga.

El partido fue suspendido este sábado en el Fortuna Arena, cuando el Slavia ganaba 3-2 y estaba a segundos de proclamarse campeón de la Primera División de República Checa.

La invasión ocurrió en el tiempo agregado, alrededor del minuto 97, cuando cientos de aficionados locales saltaron al terreno de juego antes del silbatazo final.

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Algunos ingresaron con bengalas, bombas de humo y pirotecnia, mientras otros corrieron hacia la zona donde se encontraban los seguidores del Sparta de Praga, lo que obligó a detener de inmediato el encuentro.

La situación escaló rápidamente. De acuerdo con reportes internacionales, futbolistas del Sparta fueron agredidos durante la invasión.

El portero Jakub Surovčík fue uno de los afectados, luego de que aficionados se acercaran a él en medio del desorden; también se reportaron empujones y ataques contra otros integrantes del equipo visitante. Ante la falta de condiciones de seguridad, jugadores de ambos clubes se dirigieron a los vestidores.

El Sparta de Praga abandonó posteriormente el estadio por motivos de seguridad, mientras las autoridades y cuerpos policiales intervinieron para recuperar el control del campo.

La policía checa abrió procedimientos por presuntos disturbios, mientras que el futuro del partido quedó en manos de los organismos disciplinarios de la liga.

El golpe deportivo puede ser enorme para el Slavia. El equipo local llegaba como líder con 74 puntos, por encima del Sparta, que tenía 66, y una victoria en el derbi le permitía prácticamente asegurar el campeonato a falta de tres jornadas.

Sin embargo, la invasión prematura de sus propios seguidores impidió que el juego terminara de manera oficial.

Jaroslav Tvrdik, presidente del Slavia, lamentó lo ocurrido y calificó el episodio como una vergüenza para la institución, además de reconocer públicamente que el título no pudo celebrarse por la invasión y las agresiones registradas en el campo.

El club podría enfrentar sanciones severas, incluida una posible derrota administrativa, aunque la resolución final dependerá de la Comisión Disciplinaria.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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