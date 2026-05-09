De promesa de la MLB a la deportación: Humberto Cruz, de los Padres, pierde visa por tráfico de migrantes

La carrera de Humberto Cruz, uno de los brazos mexicanos con mayor proyección dentro de las organizaciones de Major League Baseball, quedó en una zona crítica luego de declararse culpable de un cargo menor relacionado con el transporte de inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos. El pitcher derecho, de apenas 19 años y considerado el prospecto número 5 de los Padres de San Diego por MLB Pipeline, fue sentenciado a 30 días de prisión con crédito por tiempo cumplido, perdió su visa de trabajo y salió de territorio estadounidense rumbo a México, en un caso que compromete seriamente su futuro inmediato dentro del beisbol profesional. De acuerdo con reportes de The San Diego Union-Tribune, retomados por medios estadounidenses, Cruz se declaró culpable de recibir dinero para transportar a personas no ciudadanas dentro de Estados Unidos.

El caso se originó tras su arresto en octubre de 2025, cerca de una ciudad fronteriza en Arizona, mientras el lanzador se encontraba en rehabilitación tras una cirugía Tommy John. La situación legal escaló rápidamente. Aunque inicialmente enfrentaba una acusación por delito grave, el mexicano aceptó un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor. Como consecuencia, además de la sentencia de 30 días, los Padres entienden que Cruz perderá su visa de trabajo por 10 años, aunque podría solicitar una reconsideración después de cinco años de buena conducta.

El impacto deportivo es profundo. Humberto Cruz había firmado con San Diego en 2024 con un bono reportado de 750 mil dólares, después de formarse en la academia de Diablos Rojos del México. En el sistema de ligas menores de los Padres pasó por la Arizona Complex League y posteriormente fue asignado a Lake Elsinore Storm, sucursal Clase A de la organización. La página de Minor League Baseball indica que el lanzador fue colocado en la lista restringida por Lake Elsinore el 13 de marzo, semanas antes de que se confirmara públicamente la resolución del caso. Esa condición ya lo mantenía fuera de actividad dentro del sistema de los Padres. Cruz era visto como una pieza de alto techo dentro de la reestructuración de prospectos de San Diego. En la lista de MLB Pipeline para 2026 aparecía solo por debajo de Kruz Schoolcraft, Ethan Salas, Miguel Méndez y Kash Mayfield entre las principales promesas de la organización, lo que dimensiona el golpe que representa este proceso legal para su desarrollo.

Tras conocerse la resolución, el mexicano emitió un mensaje de disculpa a través del club, en el que aceptó responsabilidad por sus actos y reconoció haber fallado a los estándares esperados como profesional. También ofreció disculpas a sus compañeros, entrenadores, aficionados y familiares, además de señalar que buscará aprender de la situación y cooperar con la organización. El caso deja en suspenso el futuro de Humberto Cruz en MLB. Aunque sigue siendo joven y cuenta con herramientas que lo habían colocado como una de las promesas mexicanas más interesantes del pitcheo, la pérdida de su visa de trabajo por una década representa un obstáculo mayúsculo para volver a competir en Estados Unidos en el corto plazo.

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