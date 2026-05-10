Luto en el Barcelona: Muere el padre de Hansi Flick a horas del Clásico ante el Real Madrid

El ambiente previo al Clásico entre Barcelona y Real Madrid quedó marcado por una noticia sensible: el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, apenas unas horas antes del partido que se disputará este domingo 10 de mayo de 2026 en el Spotify Camp Nou. La información fue confirmada por el propio club catalán, que expresó su respaldo al técnico alemán y a su familia en un momento especialmente complicado. De acuerdo con el comunicado difundido por la institución blaugrana, el FC Barcelona y “toda la familia culé” acompañan a Flick en su dolor tras la pérdida de su padre.

Pese al golpe personal, distintos reportes desde España señalan que Hansi Flick decidió mantenerse al frente del equipo y estará en el banquillo para dirigir el Barcelona vs Real Madrid, uno de los partidos más importantes de la temporada en LaLiga. La decisión del estratega llega en una jornada de alta carga emocional, deportiva y mediática para el conjunto catalán. El Real Madrid también se sumó a las muestras de solidaridad. A través de un comunicado oficial, el club merengue, su presidente y su Junta Directiva lamentaron el fallecimiento del padre del entrenador del Barcelona y enviaron condolencias a sus familiares y seres queridos.

La noticia llega en la previa de un Clásico con enorme peso competitivo. Barcelona recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou con la posibilidad de dar un paso definitivo en la lucha por el título de LaLiga, en un duelo que ya estaba rodeado de máxima expectativa por la rivalidad histórica entre ambos clubes y por el momento que atraviesa el equipo de Flick. Según reportes internacionales, el técnico informó la situación al vestidor y a la directiva durante la mañana del partido, pero decidió permanecer con el plantel antes de viajar posteriormente a Alemania para atender asuntos familiares. En lo deportivo, el Barcelona afronta el Clásico con la obligación de sostener su ventaja en la cima y con la oportunidad de acercarse al campeonato ante su máximo rival. Sin embargo, el fallecimiento del padre de Hansi Flick añadió un componente humano a una noche que, más allá del resultado, quedará marcada por el respaldo institucional y el respeto mostrado por ambos clubes. El Clásico entre Barcelona y Real Madrid suele vivirse bajo presión extrema, pero esta vez el foco también estará puesto en la figura de Flick, quien enfrentará uno de los partidos más duros de su carrera desde el plano personal.

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