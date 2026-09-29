Manchester City, culpable de 115 cargos: ¿Qué sanciones podría recibir en la Premier League?

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Fútbol Internacional
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    Manchester City, culpable de 115 cargos: ¿Qué sanciones podría recibir en la Premier League?
    El club inglés rechazó la resolución y anunció que continuará su defensa mediante las vías de apelación disponibles. FOTO: AP

El expediente señala irregularidades en patrocinios, información financiera y pagos a entrenadores y jugadores entre 2009 y 2018

El Manchester City deberá defender su futuro deportivo y económico después de que una comisión independiente lo declarara culpable de infringir las reglas financieras de la Premier League durante nueve temporadas, en un caso que comenzó a tomar forma hace ocho años y que ahora entra en una nueva etapa: la definición de las sanciones y la apelación.

La Premier League confirmó este martes que el club incurrió en todas las infracciones relacionadas con incumplimientos financieros graves entre 2009 y 2018, además de ser responsable de la mayoría de los cargos vinculados con su falta de cooperación durante la investigación.

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El expediente contemplaba 115 cargos y señalaba, entre otros aspectos, la presentación de información financiera incorrecta, acuerdos de patrocinio que no reflejaban las condiciones reales y mecanismos utilizados para ocultar determinados pagos a entrenadores y futbolistas.

De acuerdo con la resolución, el City habría utilizado contratos comerciales ficticios para elevar artificialmente sus ingresos y reducir sus costos aparentes. La Liga sostuvo que esas operaciones permitieron alterar la imagen financiera del club en más de 900 millones de libras durante el periodo investigado, con el propósito de aparentar el cumplimiento de las normas de gasto.

El caso se remonta a 2018, cuando documentos y correos electrónicos filtrados pusieron bajo la lupa las operaciones del conjunto de Manchester. La Premier League presentó formalmente los cargos en 2023, después de una investigación que se extendió durante varios años. La audiencia ante la comisión independiente concluyó en diciembre de 2024.

El fallo no establece todavía el castigo. Esa decisión será tomada en una audiencia separada y podría definir consecuencias deportivas y económicas para el City. Entre los escenarios que han sido mencionados durante el proceso están una deducción de puntos y una eventual expulsión de la Liga, aunque ninguna de estas medidas ha sido decretada hasta ahora.

El Manchester City, por su parte, rechazó la conclusión de la comisión. El club afirmó estar “decepcionado y sorprendido” y sostuvo que continúa considerándose inocente de las acusaciones. También anunció que recurrirá a las instancias legales correspondientes para defender su posición. Tiene hasta el viernes 2 de octubre para presentar su apelación.

El desenlace también abre preguntas sobre los efectos que la resolución podría tener en otros clubes de la competencia, particularmente si equipos rivales buscan reclamar compensaciones por las consecuencias deportivas o económicas que atribuyan a las acciones investigadas.

La controversia alcanza además al proyecto encabezado por el grupo propietario del City desde 2008, vinculado con Abu Dabi y que posteriormente amplió su presencia internacional mediante el City Football Group, con clubes como New York City FC y Melbourne City.

Por ahora, el City mantiene sus títulos y su lugar en la Premier League. El siguiente capítulo será la apelación y, posteriormente, la determinación de las sanciones. El proceso, iniciado hace casi una década, todavía no llega a su conclusión definitiva.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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