Messi guía a Inter Miami a su primera MLS Cup y despide a Busquets y Alba como campeones

Inter Miami hizo historia al conquistar por primera vez la MLS Cup tras derrotar 3-1 al Vancouver Whitecaps en una Final marcada por la brillante actuación de Lionel Messi y por el emotivo adiós de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes disputaron el último partido de sus carreras profesionales.

El título llega como la confirmación del proyecto deportivo que el club ha construido desde la llegada del astro argentino.

El partido en el Chase Stadium comenzó con dominio inmediato de Miami. Messi, nuevamente el generador de juego, asistió en la jugada que terminó con el autogol de Édier Ocampo apenas al minuto 8. Vancouver reaccionó y empató, pero el conjunto local retomó el control en la segunda parte.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Todo listo para México! Estos son los tres países que enfrentará el Tri en la Fase de Grupos del Mundial 2026

Messi volvió a aparecer para habilitar a Rodrigo De Paul al 71’, quien definió con sangre fría para el 2-1. En el tiempo añadido, Tadeo Allende selló el campeonato tras otra acción iniciada por el capitán argentino.