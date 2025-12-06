Messi guía a Inter Miami a su primera MLS Cup y despide a Busquets y Alba como campeones

Inter Miami hizo historia al conquistar por primera vez la MLS Cup tras derrotar 3-1 al Vancouver Whitecaps en una Final marcada por la brillante actuación de Lionel Messi y por el emotivo adiós de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes disputaron el último partido de sus carreras profesionales.

El título llega como la confirmación del proyecto deportivo que el club ha construido desde la llegada del astro argentino.

El partido en el Chase Stadium comenzó con dominio inmediato de Miami. Messi, nuevamente el generador de juego, asistió en la jugada que terminó con el autogol de Édier Ocampo apenas al minuto 8. Vancouver reaccionó y empató, pero el conjunto local retomó el control en la segunda parte.

Messi volvió a aparecer para habilitar a Rodrigo De Paul al 71’, quien definió con sangre fría para el 2-1. En el tiempo añadido, Tadeo Allende selló el campeonato tras otra acción iniciada por el capitán argentino.

Con esta victoria, Messi suma un nuevo logro a su monumental carrera y lidera a Inter Miami hacia el título más importante de su historia.

El club, fundado en 2018, había conquistado la Supporters’ Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023, pero nunca la MLS Cup hasta ahora.

El duelo también marcó el cierre de una era para Busquets y Alba. Ambos, pilares del equipo desde su llegada, habían anunciado previamente su retiro.

Jugaron de inicio, fueron ovacionados al final y levantaron el trofeo junto a Messi, con quien compartieron algunos de los capítulos más exitosos de sus trayectorias tanto en Barcelona como en Miami.

La Final se convirtió así en el escenario perfecto para despedirlos con un título.

Este campeonato representa un impulso histórico para la franquicia y un mensaje claro para la liga: Inter Miami ha dejado de ser un proyecto emergente para convertirse en una potencia del futbol estadounidense.

El club se prepara ahora para una nueva etapa, con un estadio renovado y un plantel que ya comienza a planear el futuro.

