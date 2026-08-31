Messi se retira de Argentina: el antes y después de 21 años con la Selección

Durante más de dos décadas, Lionel Messi estuvo ligado a los principales capítulos de la Selección Argentina. Desde aquel debut que duró apenas 47 segundos hasta las finales que marcaron su carrera, el delantero fue parte de una transformación que llevó a la Albiceleste de una etapa de tropiezos a recuperar títulos internacionales. Este 31 de agosto, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, Messi anunció su retiro de la selección argentina. Con ello, termina una etapa que comenzó oficialmente en 2005, cuando José Pékerman lo convocó para enfrentar a Hungría en Budapest.

Instagram

UN DEBUT QUE DURÓ MENOS DE UN MINUTO La primera aparición de Messi con la selección mayor estuvo lejos de ser la esperada para quien años después se convertiría en su principal referente. El argentino ingresó al partido con 18 años y, después de intentar superar al defensor Vilmos Vanczák, respondió a un jalón de camiseta con un manotazo. El árbitro Markus Merk consideró la acción como una agresión y lo expulsó apenas 47 segundos después de su entrada al campo. Aquella convocatoria llegó poco después de que Messi se consagrara en el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, donde Argentina conquistó el título. El atacante recibió además el Balón de Oro y terminó como máximo goleador del torneo. Tres años después, Messi también formó parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Instagram

LA ARGENTINA QUE RECIBIÓ A MESSI Cuando Messi comenzó su camino con la selección absoluta, Argentina atravesaba una etapa complicada. El equipo llevaba 12 años sin conquistar un título y acumulaba varios tropiezos en los principales torneos internacionales. El Mundial de Estados Unidos 1994 quedó marcado por la salida de Diego Maradona tras un control antidopaje. En Francia 1998, la Albiceleste cayó ante Países Bajos en los cuartos de final. El golpe más temprano llegó en Corea-Japón 2002. Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa y considerada una de las candidatas, quedó eliminada en la fase de grupos. A esto se sumaban los resultados ante Brasil. En la Copa América 2004, Argentina ganaba 2-1 hasta los últimos minutos, pero Adriano empató en el tiempo agregado y Brasil terminó imponiéndose en penales. Un año después, el rival volvió a ser Brasil en la final de la Copa Confederaciones. El resultado fue un 4-1 para el conjunto brasileño.

DE FINALES PERDIDAD A VOLVER A GANAR La llegada de Messi no significó un cambio inmediato. Argentina tuvo que esperar varios años para regresar a una final de la Copa del Mundo. En Brasil 2014, la selección volvió a disputar el partido por el título después de 24 años. Alemania se impuso en tiempo extra y dejó nuevamente a la Albiceleste sin el trofeo. Después llegaron otras derrotas dolorosas. Argentina perdió las finales de la Copa América 2015 y 2016, ambas frente a Chile, mientras Messi incluso llegó a anunciar temporalmente su retiro internacional tras la segunda derrota. El escenario comenzó a cambiar en 2021.

Instagram