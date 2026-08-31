Messi hace oficial su retiro de la Selección Argentina; cierra una historia de 21 años con la Albiceleste

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    Messi hace oficial su retiro de la Selección Argentina; cierra una historia de 21 años con la Albiceleste
    El actual delantero del Inter Miami hizo oficial su retiro de la Selección Argentina. FOTO: MEXSPORT

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió quien deja Argentina tras conquistar el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalissima; además del reciente subcampeonato en el Mundial 2026

Este lunes, Lionel Messi, el capitán de la Albiceleste, hizo oficial su retiro de la Selección Argentina poniendo fin a una historia de más de dos décadas que atravesó derrotas, críticas, finales perdidas y una de las etapas más gloriosas del futbol argentino.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el futbolista explicó que tomó la decisión después de reflexionarla durante semanas y reconoció que se trata de una determinación que le provoca dolor.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió Messi.

El jugador señaló que siempre entregó todo por la camiseta argentina, tanto durante los años en los que los resultados no acompañaron como en la etapa más exitosa del combinado nacional.

“Siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, afirmó.

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Messi explicó que considera que llegó el momento de cerrar esta etapa y dar paso a las nuevas generaciones que buscan un lugar en la selección.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió.

EL LEGADO ALBICELESTE

Su recorrido con Argentina estuvo marcado inicialmente por las derrotas en finales y por las críticas ante la falta de títulos con la selección mayor. Sin embargo, esa historia cambió a partir de 2021, cuando conquistó la Copa América.

En 2022 sumó la Finalissima y consiguió el título que durante años había sido el gran pendiente de su carrera: el Mundial de Qatar. En 2024 volvió a levantar la Copa América, consolidando una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la Albiceleste.

Messi también agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes y especialmente a su familia por acompañarlo durante el proceso. Aseguró que se lleva “recuerdos y momentos inolvidables” después de dos décadas con la selección.

El mensaje también deja claro que su vínculo con Argentina no termina por completo. Aunque ya no estará dentro de la cancha, Messi aseguró que continuará apoyando al equipo como aficionado.

“Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, escribió.

El futbolista reveló además que el mensaje había sido escrito el 21 de julio, dos días después de la final, pero decidió publicarlo posteriormente. Explicó que, tras la situación relacionada con el fallecimiento de su padre, se encuentra todavía más convencido de su decisión.

“Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, concluyó.

Con el anuncio, Messi pone fin oficialmente a su etapa con la Selección Argentina después de poco más de dos décadas, en las que pasó de ser una de las grandes promesas del futbol mundial a convertirse en el capitán y máximo referente de una generación que consiguió devolver a la Albiceleste a la cima internacional.

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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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