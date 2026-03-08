Milan vence 1-0 al Inter en el Derby della Madonnina y desata polémica arbitral en San Siro

El AC Milan se quedó con una nueva edición del Derby della Madonnina al derrotar 1-0 al Inter en el estadio San Siro, en un duelo intenso de la Serie A que terminó envuelto en polémica por varias decisiones arbitrales en los momentos clave del partido.

El único gol del encuentro llegó al minuto 35, cuando Pervis Estupiñán aprovechó una jugada ofensiva para enviar el balón al fondo de la red y darle ventaja al conjunto rossonero.

Esa anotación terminó siendo suficiente para que el Milan asegurara tres puntos de gran valor en la pelea por los primeros puestos del campeonato italiano.

