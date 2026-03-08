Milan vence 1-0 al Inter en el Derby della Madonnina y desata polémica arbitral en San Siro

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 8 marzo 2026
    Milan vence 1-0 al Inter en el Derby della Madonnina y desata polémica arbitral en San Siro
    Pervis Estupiñán hizo el gol con el que el AC Milan derrotó 1-0 al Inter en el Derby della Madonnina disputado en el estadio San Siro, un clásico de la Serie A que terminó envuelto en polémica arbitral. FOTO: EFE

Un gol solitario de Pervis Estupiñán le dio el triunfo a los rossoneri, un duelo de la Serie A marcado por decisiones arbitrales que generaron fuertes reclamos del conjunto nerazzurri

El AC Milan se quedó con una nueva edición del Derby della Madonnina al derrotar 1-0 al Inter en el estadio San Siro, en un duelo intenso de la Serie A que terminó envuelto en polémica por varias decisiones arbitrales en los momentos clave del partido.

El único gol del encuentro llegó al minuto 35, cuando Pervis Estupiñán aprovechó una jugada ofensiva para enviar el balón al fondo de la red y darle ventaja al conjunto rossonero.

Esa anotación terminó siendo suficiente para que el Milan asegurara tres puntos de gran valor en la pelea por los primeros puestos del campeonato italiano.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez finaliza 16 en el Gran Premio de Australia 2026 tras una carrera complicada con Cadillac

El partido arrancó con ritmo intenso, aunque durante varios minutos ambos equipos priorizaron el orden defensivo y evitar errores.

Inter intentó responder con disparos desde media distancia y algunas aproximaciones por las bandas, pero el arquero Mike Maignan y la zaga milanista mantuvieron el cero en su portería.

La polémica apareció en distintas acciones. Primero, el Inter vio cómo se anulaba un gol tras un tiro de esquina debido a una falta previa señalada por el árbitro, decisión que provocó las protestas de los jugadores nerazzurri.

Más tarde, en el tiempo añadido, el conjunto interista reclamó un posible penal que el silbante no sancionó ni revisó en el VAR, lo que encendió aún más el ambiente en el cierre del encuentro.

Con este resultado, el Milan se mantiene en la pelea por el título con 60 unidades y recorta distancia en la tabla, mientras que el Inter dejó escapar una oportunidad importante de ampliar su ventaja en la cima del campeonato italiano, aún conservada con 67 puntos, a falta de varias jornadas para el cierre de la temporada.

El clásico de la ciudad de Milán volvió a demostrar por qué es uno de los enfrentamientos más intensos del futbol europeo: tensión, emoción y controversia hasta el último minuto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Serie A
Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Milan

Organizaciones


AC Milan
Inter Milan

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
NostrAs: 8M. Ya no pidan resiliencia. Es requerir que se aguante lo insostenible

NostrAs: 8M. Ya no pidan resiliencia. Es requerir que se aguante lo insostenible
NosotrAs: ¿Qué ancestras estamos siendo para los feminismos del futuro?

NosotrAs: ¿Qué ancestras estamos siendo para los feminismos del futuro?
NosotrAs y el aborto . Acompañar: clandestino no es inseguro

NosotrAs y el aborto . Acompañar: clandestino no es inseguro
NosotrAs y la investigación: Ciencia, comunidad y futuros posibles

NosotrAs y la investigación: Ciencia, comunidad y futuros posibles
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
La violencia familiar es uno de los delitos más denunciados en Coahuila, pero también con pocas sentencias.

8M: En Coahuila, falla la justicia con violencia familiar; hay 112 mil denuncias y solo 371 sentencias