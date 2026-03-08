Milan vence 1-0 al Inter en el Derby della Madonnina y desata polémica arbitral en San Siro
Un gol solitario de Pervis Estupiñán le dio el triunfo a los rossoneri, un duelo de la Serie A marcado por decisiones arbitrales que generaron fuertes reclamos del conjunto nerazzurri
El AC Milan se quedó con una nueva edición del Derby della Madonnina al derrotar 1-0 al Inter en el estadio San Siro, en un duelo intenso de la Serie A que terminó envuelto en polémica por varias decisiones arbitrales en los momentos clave del partido.
El único gol del encuentro llegó al minuto 35, cuando Pervis Estupiñán aprovechó una jugada ofensiva para enviar el balón al fondo de la red y darle ventaja al conjunto rossonero.
Esa anotación terminó siendo suficiente para que el Milan asegurara tres puntos de gran valor en la pelea por los primeros puestos del campeonato italiano.
El partido arrancó con ritmo intenso, aunque durante varios minutos ambos equipos priorizaron el orden defensivo y evitar errores.
Inter intentó responder con disparos desde media distancia y algunas aproximaciones por las bandas, pero el arquero Mike Maignan y la zaga milanista mantuvieron el cero en su portería.
La polémica apareció en distintas acciones. Primero, el Inter vio cómo se anulaba un gol tras un tiro de esquina debido a una falta previa señalada por el árbitro, decisión que provocó las protestas de los jugadores nerazzurri.
Más tarde, en el tiempo añadido, el conjunto interista reclamó un posible penal que el silbante no sancionó ni revisó en el VAR, lo que encendió aún más el ambiente en el cierre del encuentro.
Con este resultado, el Milan se mantiene en la pelea por el título con 60 unidades y recorta distancia en la tabla, mientras que el Inter dejó escapar una oportunidad importante de ampliar su ventaja en la cima del campeonato italiano, aún conservada con 67 puntos, a falta de varias jornadas para el cierre de la temporada.
El clásico de la ciudad de Milán volvió a demostrar por qué es uno de los enfrentamientos más intensos del futbol europeo: tensión, emoción y controversia hasta el último minuto.