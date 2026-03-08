Checo Pérez finaliza 16 en el Gran Premio de Australia 2026 tras una carrera complicada con Cadillac
El piloto mexicanocompletó su redebut en la Fórmula 1 con un incidente en pista con Liam Lawson, mientras que su compañero Valtteri Bottas abandonó por problemas mecánicos
El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 no fue sencillo. El piloto mexicano terminó en la posición 16 del Gran Premio de Australia 2026, primera fecha del campeonato, en una carrera complicada para la nueva escudería Cadillac disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne.
Pérez había largado desde la posición 18 tras una clasificación difícil para el equipo estadounidense, que en su debut en la categoría mostró un monoplaza todavía lejos del ritmo de los equipos de punta.
Aun así, el jalisciense logró completar la carrera y fue el único piloto de Cadillac que vio la bandera a cuadros.
Problemas en carrera y abandono de Bottas
La carrera estuvo marcada por varios incidentes y abandonos. En el caso del equipo Cadillac, la situación se complicó cuando Valtteri Bottas tuvo que abandonar por una falla en el motor, lo que dejó a Pérez como el único representante de la escudería en pista.
Durante la competencia también hubo momentos tensos para el mexicano. En la vuelta 17 protagonizó un contacto en pista con Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, lo que provocó una breve investigación por parte de los comisarios.
Sin embargo, la FIA determinó que la maniobra fue legal y no aplicó sanciones para ninguno de los dos pilotos.
El altercado con Liam Lawson
El incidente reavivó la rivalidad entre ambos pilotos, que arrastran diferencias desde la temporada 2024. Durante la carrera, Lawson intentó rebasar a Pérez en varias ocasiones, mientras el mexicano defendía su posición de forma agresiva pero dentro del reglamento.
Después de la carrera, el neozelandés criticó la actitud del mexicano y aseguró que “dos años después y no lo ha superado”, en referencia a sus disputas anteriores.
Según Lawson, Pérez defendía su posición “como si estuvieran peleando el campeonato”, cuando ambos rodaban en la parte baja de la clasificación.
Checo pide evolución a Cadillac
Tras el debut del equipo en la Fórmula 1, Checo Pérez reconoció que el rendimiento del monoplaza todavía está lejos de los equipos punteros y pidió evolución para competir con mayor consistencia durante la temporada.
El Gran Premio de Australia fue ganado por George Russell con Mercedes, mientras que Cadillac se fue de Melbourne con sensaciones mixtas: logró completar la carrera con Pérez, pero evidenció las limitaciones del proyecto en su primera aparición en la categoría reina del automovilismo.