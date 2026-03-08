Checo Pérez finaliza 16 en el Gran Premio de Australia 2026 tras una carrera complicada con Cadillac

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 no fue sencillo. El piloto mexicano terminó en la posición 16 del Gran Premio de Australia 2026, primera fecha del campeonato, en una carrera complicada para la nueva escudería Cadillac disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

Pérez había largado desde la posición 18 tras una clasificación difícil para el equipo estadounidense, que en su debut en la categoría mostró un monoplaza todavía lejos del ritmo de los equipos de punta.

Aun así, el jalisciense logró completar la carrera y fue el único piloto de Cadillac que vio la bandera a cuadros.

Problemas en carrera y abandono de Bottas

La carrera estuvo marcada por varios incidentes y abandonos. En el caso del equipo Cadillac, la situación se complicó cuando Valtteri Bottas tuvo que abandonar por una falla en el motor, lo que dejó a Pérez como el único representante de la escudería en pista.