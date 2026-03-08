Checo Pérez finaliza 16 en el Gran Premio de Australia 2026 tras una carrera complicada con Cadillac

+ Seguir en Seguir en Google
Automovilismo
/ 8 marzo 2026
    Checo Pérez finaliza 16 en el Gran Premio de Australia 2026 tras una carrera complicada con Cadillac
    Pérez terminó en la posición 16 del Gran Premio de Australia 2026 en el circuito de Albert Park, en una carrera marcada por un altercado con Liam Lawson y el abandono de su compañero Valtteri Bottas con Cadillac. FOTO: EFE

El piloto mexicanocompletó su redebut en la Fórmula 1 con un incidente en pista con Liam Lawson, mientras que su compañero Valtteri Bottas abandonó por problemas mecánicos

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 no fue sencillo. El piloto mexicano terminó en la posición 16 del Gran Premio de Australia 2026, primera fecha del campeonato, en una carrera complicada para la nueva escudería Cadillac disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

Pérez había largado desde la posición 18 tras una clasificación difícil para el equipo estadounidense, que en su debut en la categoría mostró un monoplaza todavía lejos del ritmo de los equipos de punta.

Aun así, el jalisciense logró completar la carrera y fue el único piloto de Cadillac que vio la bandera a cuadros.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 150 mujeres corren 8KM Power en Saltillo para conmemorar el 8M

Problemas en carrera y abandono de Bottas

La carrera estuvo marcada por varios incidentes y abandonos. En el caso del equipo Cadillac, la situación se complicó cuando Valtteri Bottas tuvo que abandonar por una falla en el motor, lo que dejó a Pérez como el único representante de la escudería en pista.

Durante la competencia también hubo momentos tensos para el mexicano. En la vuelta 17 protagonizó un contacto en pista con Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, lo que provocó una breve investigación por parte de los comisarios.

Sin embargo, la FIA determinó que la maniobra fue legal y no aplicó sanciones para ninguno de los dos pilotos.

El altercado con Liam Lawson

El incidente reavivó la rivalidad entre ambos pilotos, que arrastran diferencias desde la temporada 2024. Durante la carrera, Lawson intentó rebasar a Pérez en varias ocasiones, mientras el mexicano defendía su posición de forma agresiva pero dentro del reglamento.

Después de la carrera, el neozelandés criticó la actitud del mexicano y aseguró que “dos años después y no lo ha superado”, en referencia a sus disputas anteriores.

Según Lawson, Pérez defendía su posición “como si estuvieran peleando el campeonato”, cuando ambos rodaban en la parte baja de la clasificación.

Checo pide evolución a Cadillac

Tras el debut del equipo en la Fórmula 1, Checo Pérez reconoció que el rendimiento del monoplaza todavía está lejos de los equipos punteros y pidió evolución para competir con mayor consistencia durante la temporada.

El Gran Premio de Australia fue ganado por George Russell con Mercedes, mientras que Cadillac se fue de Melbourne con sensaciones mixtas: logró completar la carrera con Pérez, pero evidenció las limitaciones del proyecto en su primera aparición en la categoría reina del automovilismo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Automovilismo
Gp De Australia
resultados

Localizaciones


MELBOURNE

Personajes


Sergio Pérez

Organizaciones


Fórmula 1

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
NostrAs: 8M. Ya no pidan resiliencia. Es requerir que se aguante lo insostenible

NostrAs: 8M. Ya no pidan resiliencia. Es requerir que se aguante lo insostenible
NosotrAs: ¿Qué ancestras estamos siendo para los feminismos del futuro?

NosotrAs: ¿Qué ancestras estamos siendo para los feminismos del futuro?
NosotrAs y el aborto . Acompañar: clandestino no es inseguro

NosotrAs y el aborto . Acompañar: clandestino no es inseguro
NosotrAs y la investigación: Ciencia, comunidad y futuros posibles

NosotrAs y la investigación: Ciencia, comunidad y futuros posibles
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
La violencia familiar es uno de los delitos más denunciados en Coahuila, pero también con pocas sentencias.

8M: En Coahuila, falla la justicia con violencia familiar; hay 112 mil denuncias y solo 371 sentencias