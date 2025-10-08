Muere Miguel Ángel Russo a los 69 años: su breve paso por México, al frente de Monarcas Morelia en 2001

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, figura emblemática del futbol argentino, también trae a la memoria su paso por el futbol mexicano.

Aunque su estadía fue breve, el estratega dejó registro de su trabajo al frente del Monarcas Morelia durante el Invierno 2001, en una etapa de transición para el club michoacano.

Russo asumió el cargo en octubre de 2001, en reemplazo de Luis Fernando Tena, quien había dejado al equipo a mitad del torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un símbolo del banquillo

Con un plantel competitivo, pero sin el impulso que un técnico necesita para imponer su idea de juego en tan poco tiempo, el argentino afrontó un reto complejo en una liga que apenas comenzaba a conocer.