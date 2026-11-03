Muere Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, tras brutal choque con portero del Andorra

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Fútbol Internacional
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    Muere Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, tras brutal choque con portero del Andorra
    Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, falleció a los 30 años después de sufrir un fuerte choque durante el encuentro contra el Andorra, en la Segunda División española. FOTO: ESPECIAL

El delantero español de 30 años perdió la vida después de sufrir un paro cardiorrespiratorio durante un encuentro de Segunda División; la UEFA anunció homenajes y las autoridades investigan lo sucedido

El futbol español está de luto después de confirmarse la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, quien falleció este martes, a los 30 años, tras sufrir un fuerte impacto durante el partido contra el FC Andorra, correspondiente a la Jornada 12 de la Segunda División de España.

El futbolista permanecía hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, después de protagonizar un aparatoso choque con el guardameta Jesús Owono durante el encuentro disputado el lunes 2 de noviembre en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

La tragedia ocurrió durante el tiempo agregado, cuando De Miguel intentaba aprovechar un balón largo para generar una oportunidad ofensiva.

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El portero del Andorra salió de su área para disputar el esférico y terminó impactando con la rodilla en el pecho del atacante, quien cayó al césped y perdió el conocimiento.

La gravedad del incidente provocó la inmediata intervención de los servicios médicos, que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar después de que el delantero sufriera un paro cardiorrespiratorio.

Aunque consiguieron restablecer su pulso, el jugador permaneció inconsciente y fue trasladado de urgencia al hospital.

El compromiso, que registraba un empate 2-2, quedó suspendido ante la gravedad de la situación.

El árbitro expulsó a Owono por utilizar fuerza excesiva durante la disputa del balón, mientras jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos manifestaron su preocupación.

Tenerife confirma la muerte de Jesús de Miguel

Durante las primeras horas del martes, el conjunto español informó que el estado neurológico del delantero había empeorado considerablemente, hasta que finalmente confirmó su fallecimiento a las 8 de la mañana, tiempo local de Canarias.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, expresó el Tenerife mediante un comunicado oficial, en el que también solicitó respeto a la privacidad de los familiares del futbolista.

La Policía Nacional española abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, bajo supervisión judicial.

Las autoridades señalaron que este procedimiento es habitual cuando ocurre una muerte considerada no natural, por lo que su apertura no implica que exista responsabilidad penal demostrada.

La noticia provocó numerosas reacciones dentro del futbol internacional.

Clubes como Real Madrid, Barcelona y otras instituciones europeas enviaron mensajes de condolencias, mientras que el Andorra expresó su solidaridad con la familia del jugador y sus compañeros.

UEFA anuncia homenajes y España suspende partidos

La UEFA confirmó que todos los partidos de sus competiciones programados durante esta semana tendrán un minuto de silencio en memoria del delantero, incluyendo los compromisos de Champions League, Europa League y Conference League.

Por su parte, la Real Federación Española de Futbol determinó aplazar los encuentros de Copa del Rey y Copa de la Reina previstos para este martes 3 de noviembre, como muestra de respeto hacia el jugador y su familia.

El Tenerife también decretó seis días de luto oficial y anunció un homenaje para el sábado 7 de noviembre, a las 12 de la tarde, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, donde aficionados, compañeros y directivos podrán despedir al delantero.

Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, Jesús de Miguel desarrolló parte importante de su trayectoria con Unionistas de Salamanca y Castellón antes de incorporarse al Tenerife en 2025.

Durante la temporada anterior contribuyó al ascenso del equipo a Segunda División con 11 anotaciones.

Su fallecimiento deja una profunda huella en el futbol español, que despide a un jugador cuya trayectoria profesional quedó interrumpida por una tragedia ocurrida sobre el terreno de juego.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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