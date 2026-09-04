Tragedia en Veracruz: muere Gael, joven futbolista de Piratas FC, tras desvanecerse en un entrenamiento

De acuerdo con la información difundida por el club y diversos medios locales, Uscanga comenzó a sentirse mal antes de que iniciara formalmente la sesión y durante el calentamiento .

El futbol mexicano se encuentra de luto luego de que Gael Uscanga Carranza, de 15 años, falleciera este viernes 4 de septiembre tras presentar un malestar mientras se encontraba en las instalaciones del Estadio Luis “Pirata” Fuente , en Veracruz. El joven participaba como invitado en el Plan Piloto de Fuerzas Básicas de Piratas FC , proyecto con el que la institución busca desarrollar talento juvenil.

El área médica de Piratas FC activó el protocolo de atención y el futbolista fue auxiliado por integrantes del equipo. Posteriormente, con apoyo de su familia, fue trasladado de emergencia a las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Las primeras versiones difundidas tras el incidente señalaron que el adolescente habría presentado dificultades para respirar, se llevó las manos al pecho y posteriormente perdió el conocimiento, además de sufrir convulsiones.

Sin embargo, hasta el momento no existe una causa oficial de muerte. Algunas versiones periodísticas han mencionado un posible padecimiento congénito y las altas temperaturas como factores que pudieron haber agravado su estado, pero ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades, la familia o Piratas FC.

La tragedia ocurre apenas unos meses después de que Gael tuviera una oportunidad que ilusionaba con su futuro futbolístico. En junio pasado participó con el primer equipo de Piratas FC durante un partido de pretemporada ante Sozca, y logró marcar el cuarto gol en la victoria por 4-0, luego de ser detectado en las visorías realizadas por el club.

La Liga de Expansión MX también lamentó su fallecimiento y anunció un minuto de silencio en los partidos restantes de la Jornada 7 del Apertura 2026, mientras que Piratas FC aseguró que mantiene contacto con la familia y le brindará apoyo.