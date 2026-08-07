México vuelve a Juegos Olímpicos: remonta 2-1 a Canadá y sella boleto a Los Ángeles 2028

La tormenta eléctrica retrasó una hora el comienzo y Canadá se adaptó primero a la cancha mojada.

La Selección Mexicana Sub-20 derrotó 2-1 a Canadá en el Estadio Banorte, avanzó a la Final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 y aseguró su clasificación al futbol varonil de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México volvió al escenario olímpico con una remontada cargada de carácter.

Al minuto 7, Owen Graham-Roache recibió espacio fuera del área y soltó un disparo potente que venció a Cristo Navarrete. El golpe fue doble para el Tri: el portero se lesionó y al 13’ debió dejar su lugar a Artemio Olvera.

México reaccionó con empuje, pero sin precisión. Luis Gamboa y Hugo Camberos buscaron el empate, mientras Nathaniel Abraham sostuvo la ventaja canadiense.

Antes del descanso, Graham-Roache desperdició el 0-2. El equipo de Álex Diego se fue al vestidor contra las cuerdas y, en ese momento, fuera de Los Ángeles 2028.

El técnico mexicano movió sus piezas y encontró respuesta inmediata. Cristóbal Alfaro, quien ingresó para el segundo tiempo, aprovechó una serie de rebotes dentro del área y marcó el 1-1 al 49’.

El Tri adelantó líneas, encerró a Canadá y convirtió la semifinal en un ataque constante bajo la lluvia de la Ciudad de México.

Diego Ramírez estrelló el balón en el travesaño al 66’. Un minuto después, Liam Mackenzie recibió la segunda amarilla y Canadá quedó con 10 futbolistas.

Al 75’, Max Vogele derribó a Santiago Sandoval dentro del área. Hugo Camberos tomó la pelota y convirtió el penal para el 2-1 al 78’.

El atacante de Chivas firmó su quinto gol del torneo y desató el festejo en las tribunas. México administró la ventaja y consumó la remontada.

El boleto quedó asegurado porque Estados Unidos, clasificado automáticamente a Los Ángeles 2028 como anfitrión, venció 2-0 a Costa Rica y será el rival del Tri por el título.