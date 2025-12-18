Napoli elimina al Milan y avanza a la Final de la Supercopa de Italia en Riad

Napoli dio un golpe de autoridad este jueves al derrotar 2-0 al Milan en la Semifinal de la Supercopa de Italia, duelo celebrado en el King Saud University Stadium de Riad. El conjunto napolitano mostró mayor orden, contundencia y control del partido para sellar su pase a la Final del certamen, dejando fuera a uno de sus históricos rivales. Desde los primeros minutos, Napoli se adueñó del ritmo del encuentro, presionando alto y obligando al Milan a replegarse. TE PUEDE INTERESAR: Jake Paul vs Anthony Joshua: previa, horario y todo lo que debes saber de la pelea en Miami Esa insistencia tuvo premio antes del descanso, cuando David Neres aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador al minuto 39, resultado con el que ambos equipos se fueron al vestidor.

En la segunda mitad, el cuadro rossonero intentó adelantar líneas en busca del empate, pero se encontró con un Napoli bien plantado en defensa y peligroso al contragolpe. Fue así como Rasmus Højlund apareció al minuto 63 para marcar el segundo tanto, definiendo desde un ángulo complicado y prácticamente sentenciando el partido. Con la ventaja en el marcador, Napoli manejó los tiempos del encuentro y anuló cualquier intento de reacción del Milan, que careció de claridad en el último tercio del campo. La solidez defensiva y la eficacia ofensiva fueron claves para que el equipo dirigido por Antonio Conte asegurara su lugar en la gran final de la Supercopa de Italia.