Napoli elimina al Milan y avanza a la Final de la Supercopa de Italia en Riad

Fútbol Internacional
/ 18 diciembre 2025
    Napoli elimina al Milan y avanza a la Final de la Supercopa de Italia en Riad
    Rasmus Højlund anotó el gol con el que Napoli sentenció el triunfo ante el Milan y aseguró su pase a la Final de la Supercopa de Italia. FOTO: AP

Con goles de David Neres y Rasmus Højlund, el Napoli se impuso 2-0 al Milan en la Semifinal de la Supercopa de Italia y aseguró su lugar en la Final del torneo disputado en Arabia Saudita

Napoli dio un golpe de autoridad este jueves al derrotar 2-0 al Milan en la Semifinal de la Supercopa de Italia, duelo celebrado en el King Saud University Stadium de Riad.

El conjunto napolitano mostró mayor orden, contundencia y control del partido para sellar su pase a la Final del certamen, dejando fuera a uno de sus históricos rivales.

Desde los primeros minutos, Napoli se adueñó del ritmo del encuentro, presionando alto y obligando al Milan a replegarse.

TE PUEDE INTERESAR: Jake Paul vs Anthony Joshua: previa, horario y todo lo que debes saber de la pelea en Miami

Esa insistencia tuvo premio antes del descanso, cuando David Neres aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador al minuto 39, resultado con el que ambos equipos se fueron al vestidor.

En la segunda mitad, el cuadro rossonero intentó adelantar líneas en busca del empate, pero se encontró con un Napoli bien plantado en defensa y peligroso al contragolpe.

Fue así como Rasmus Højlund apareció al minuto 63 para marcar el segundo tanto, definiendo desde un ángulo complicado y prácticamente sentenciando el partido.

Con la ventaja en el marcador, Napoli manejó los tiempos del encuentro y anuló cualquier intento de reacción del Milan, que careció de claridad en el último tercio del campo.

La solidez defensiva y la eficacia ofensiva fueron claves para que el equipo dirigido por Antonio Conte asegurara su lugar en la gran final de la Supercopa de Italia.

Gracias a este triunfo, Napoli espera ahora al ganador de la otra Semifinal de este viernes entre el Inter de Milán y el Bologna, duelo que definirá a su rival por el título.

La Final también se disputará en Riad, donde el conjunto napolitano buscará levantar un nuevo trofeo y confirmar su buen momento en la temporada.

La victoria ante el Milan refuerza la confianza de Napoli y lo coloca como un serio candidato al campeonato, respaldado por un funcionamiento colectivo sólido y por individualidades que han respondido en los momentos clave del torneo.

