Santiago Giménez será operado del tobillo y su futuro en el Milan está en duda

Desde Riad, Arabia Saudita, Maximiliano Allegri, entrenador del AC Milan, confirmó que Santiago Giménez será sometido mañana a una cirugía en su tobillo derecho, una lesión que ha limitado su participación en el equipo durante varias semanas. El estratega italiano explicó que el delantero mexicano había estado recibiendo tratamiento conservador, pero el problema se agravó en los últimos días.

“Giménez será operado mañana. Estuvo un tiempo con terapia conservadora y estaba bien, pero el problema del tobillo ha empeorado. Espero tenerlo de vuelta lo antes posible. Pero no hemos hablado del mercado de fichajes. Ahora mismo, nuestro objetivo es recuperar a los jugadores de la lesión y luego veremos qué oportunidades se nos presentan en enero”, declaró Allegri.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco recibió denuncias por boletos del México vs Portugal; FMF minimiza las quejas

El tiempo de recuperación estimado para Santi oscila entre seis semanas y dos meses, según reporta La Gazzetta dello Sport, dado que no presenta daños en ligamentos ni cartílagos. Sin embargo, más allá del período de inactividad, preocupa el futuro del mexicano dentro del conjunto rossonero. De no encontrar un nuevo destino en el próximo mercado de fichajes, Giménez podría enfrentar un panorama complicado, al ser una tercera o cuarta opción en la delantera del Milan.