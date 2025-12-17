Santiago Giménez será operado del tobillo y su futuro en el Milan está en duda
Su recuperación durará entre seis y ocho semanas, mientras el AC Milan evalúa su papel en el equipo y posibles opciones de salida en el mercado de fichajes de enero
Desde Riad, Arabia Saudita, Maximiliano Allegri, entrenador del AC Milan, confirmó que Santiago Giménez será sometido mañana a una cirugía en su tobillo derecho, una lesión que ha limitado su participación en el equipo durante varias semanas. El estratega italiano explicó que el delantero mexicano había estado recibiendo tratamiento conservador, pero el problema se agravó en los últimos días.
“Giménez será operado mañana. Estuvo un tiempo con terapia conservadora y estaba bien, pero el problema del tobillo ha empeorado. Espero tenerlo de vuelta lo antes posible. Pero no hemos hablado del mercado de fichajes. Ahora mismo, nuestro objetivo es recuperar a los jugadores de la lesión y luego veremos qué oportunidades se nos presentan en enero”, declaró Allegri.
El tiempo de recuperación estimado para Santi oscila entre seis semanas y dos meses, según reporta La Gazzetta dello Sport, dado que no presenta daños en ligamentos ni cartílagos. Sin embargo, más allá del período de inactividad, preocupa el futuro del mexicano dentro del conjunto rossonero. De no encontrar un nuevo destino en el próximo mercado de fichajes, Giménez podría enfrentar un panorama complicado, al ser una tercera o cuarta opción en la delantera del Milan.
Actualmente, Leão, Pulisic y Nkunku encabezan el ataque del equipo, mientras que Loftus-Cheek se ha adaptado temporalmente como delantero. Además, se espera que Niclas Füllkrug, procedente del West Ham, se integre cedido en breve, lo que podría reducir aún más las oportunidades de minutos para Giménez.
El delantero mexicano jugó por última vez el pasado 28 de octubre y hasta ahora no ha marcado en la Serie A. Su único gol con el Milan en la temporada proviene de la Coppa Italia, situación que ha generado críticas sobre su rendimiento.
El AC Milan se prepara para disputar la semifinal de la Supercopa de Italia frente al Napoli en el Parque Al-Awwal, con capacidad para 25 mil espectadores. En caso de avanzar, jugaría la final contra el vencedor del duelo entre Bolonia e Internazionale.
Mientras tanto, el entorno de Santiago Giménez ya explora opciones en el mercado de invierno para que el jugador pueda retomar su actividad regular en otro club. De permanecer en el Milan, su rol podría limitarse principalmente a la Serie A, la única competencia en la segunda mitad de la temporada, tras quedar fuera de los torneos europeos y ser eliminado de la Coppa Italia.
El futuro inmediato de Giménez depende tanto de su recuperación como de las decisiones que tome la directiva del Milan durante el receso de enero, un período crucial para definir la continuidad del atacante mexicano en el club italiano.