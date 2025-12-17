Santiago Giménez será operado del tobillo y su futuro en el Milan está en duda

Fútbol
/ 17 diciembre 2025
    Santiago Giménez será operado del tobillo y su futuro en el Milan está en duda
    El delantero mexicano podría ver limitada su participación con Leão, Pulisic y Nkunku como titulares en el ataque. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


Futbol
Serie A

Localizaciones


Riad

Personajes


Santiago Giménez

Organizaciones


AC Milan

Su recuperación durará entre seis y ocho semanas, mientras el AC Milan evalúa su papel en el equipo y posibles opciones de salida en el mercado de fichajes de enero

Desde Riad, Arabia Saudita, Maximiliano Allegri, entrenador del AC Milan, confirmó que Santiago Giménez será sometido mañana a una cirugía en su tobillo derecho, una lesión que ha limitado su participación en el equipo durante varias semanas. El estratega italiano explicó que el delantero mexicano había estado recibiendo tratamiento conservador, pero el problema se agravó en los últimos días.

Giménez será operado mañana. Estuvo un tiempo con terapia conservadora y estaba bien, pero el problema del tobillo ha empeorado. Espero tenerlo de vuelta lo antes posible. Pero no hemos hablado del mercado de fichajes. Ahora mismo, nuestro objetivo es recuperar a los jugadores de la lesión y luego veremos qué oportunidades se nos presentan en enero”, declaró Allegri.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco recibió denuncias por boletos del México vs Portugal; FMF minimiza las quejas

El tiempo de recuperación estimado para Santi oscila entre seis semanas y dos meses, según reporta La Gazzetta dello Sport, dado que no presenta daños en ligamentos ni cartílagos. Sin embargo, más allá del período de inactividad, preocupa el futuro del mexicano dentro del conjunto rossonero. De no encontrar un nuevo destino en el próximo mercado de fichajes, Giménez podría enfrentar un panorama complicado, al ser una tercera o cuarta opción en la delantera del Milan.

Actualmente, Leão, Pulisic y Nkunku encabezan el ataque del equipo, mientras que Loftus-Cheek se ha adaptado temporalmente como delantero. Además, se espera que Niclas Füllkrug, procedente del West Ham, se integre cedido en breve, lo que podría reducir aún más las oportunidades de minutos para Giménez.

El delantero mexicano jugó por última vez el pasado 28 de octubre y hasta ahora no ha marcado en la Serie A. Su único gol con el Milan en la temporada proviene de la Coppa Italia, situación que ha generado críticas sobre su rendimiento.

El AC Milan se prepara para disputar la semifinal de la Supercopa de Italia frente al Napoli en el Parque Al-Awwal, con capacidad para 25 mil espectadores. En caso de avanzar, jugaría la final contra el vencedor del duelo entre Bolonia e Internazionale.

Mientras tanto, el entorno de Santiago Giménez ya explora opciones en el mercado de invierno para que el jugador pueda retomar su actividad regular en otro club. De permanecer en el Milan, su rol podría limitarse principalmente a la Serie A, la única competencia en la segunda mitad de la temporada, tras quedar fuera de los torneos europeos y ser eliminado de la Coppa Italia.

El futuro inmediato de Giménez depende tanto de su recuperación como de las decisiones que tome la directiva del Milan durante el receso de enero, un período crucial para definir la continuidad del atacante mexicano en el club italiano.

Temas


Futbol
Serie A

Localizaciones


Riad

Personajes


Santiago Giménez

Organizaciones


AC Milan

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Regalo de Navidad para Noroña

Regalo de Navidad para Noroña
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
true

Coahuila: Tania Flores Guerra, ¿la justicia la ha alcanzado?
Especialistas aclaran qué es mito, qué es realidad y cuáles son las verdaderas causas de estos padecimientos.

Mito o realidad... ¿Te puedes enfermar de la garganta por caminar descalzo?
El impactante estudio de Socialprofiler encontró evidencia que contradice los estereotipos sobre las generaciones basados en sus hábitos en las redes sociales.

Un estudio revela que los estadounidenses mayores impulsan la polarización y las teorías conspirativas en línea
Organizaciones como Football Supporters Europe manifestaron su rechazo al sistema de tarifa dinámica aplicado por la FIFA.

FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados

Netflix busca reforzar su oferta deportiva con un espectáculo musical durante una fecha clave del calendario.

¡De lujo!: Snoop Dogg encabezará el show de medio tiempo del NFL Christmas Game en Netflix
Nervios. La actriz compartió el delicado episodio de salud que enfrentó tras el nacimiento de sus gemelas.

¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia